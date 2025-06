Zasady naliczania dodatkowej opłaty za bilet w pociągu

Wielu podróżnych wciąż jest zaskoczonych faktem, że cena biletu kolejowego zakupionego bezpośrednio u konduktora może być wyższa niż w kasie, automacie biletowym czy przez internet. Jest to wynik oficjalnej zasady, która pozwala konduktorowi doliczyć opłatę za wystawienie biletu na pokładzie pociągu.

Kiedy naliczana jest dodatkowa opłata za bilet na pociąg w wysokości 20 zł?

Główna zasada jest prosta: pasażer, który wsiada do pociągu PKP Intercity bez ważnego biletu, musi liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł, doliczaną do regularnej ceny biletu. Opłata ta jest naliczana od każdej osoby, dla której kupowany jest bilet. Warunkiem kluczowym jest to, że na stacji, na której pasażer rozpoczynał podróż, istniała możliwość zakupu biletu (działała kasa biletowa lub biletomat), a podróżny z tej możliwości nie skorzystał. Standardowe ceny biletów, bez tej dopłaty, obowiązują wyłącznie w oficjalnych kanałach sprzedaży przed wejściem do pociągu.

Kiedy dodatkowa opłata za bilet na pociąg jest pobierana?

Istnieje szereg wyjątków, w których konduktor nie doliczy opłaty w wysokości 20 zł. Dzielą się one na dwie główne kategorie: brak możliwości zakupu biletu na stacji oraz specjalne uprawnienia pasażerów lub określone sytuacje.

Brak możliwości zakupu biletu na stacji

Najważniejsza zasada zwalniająca z opłaty: jeśli na stacji, z której pasażer rozpoczynał podróż, nie było możliwości zakupu biletu (kasa była nieczynna lub w ogóle jej nie było), konduktor sprzeda bilet w cenie regularnej, bez żadnych dopłat.

Osoby i sytuacje zwolnione z opłaty (nawet jeśli kasa na stacji była czynna)

Jak podaje interia.pl, przewoźnik PKP Intercity określił szeroką grupę osób i sytuacji, które są zawsze zwolnione z opłaty za wystawienie biletu w pociągu. Należą do nich: