Hiszpania jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków na wakacyjny odpoczynek. Warto na początku zaplanować trasy na dni, w których nasze pociechy będą oczekiwać dodatkowych rozrywek.

Do Marbelli można udać się niezależnie od terminu. Jest tu ponad 300 słonecznych dni w roku. Ten klimat sprzyja podróżowaniu i zwiedzaniu – mówi Renata Lorens z polskiej agencji nieruchomości International Investment Marbella. Jak dodaje: Z roku na rok ten region cieszy się coraz większą popularnością – tym bardziej że loty do Malagi, nawet w sezonie, można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Bezpośrednie połączenia lotnicze do Malagi realizowane są z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Łodzi czy Poznania, nawet kilka razy w tygodniu. Przed typowo wakacyjnym sezonem możemy liczyć na korzystniejsze ceny i nieco większą dostępność noclegów. Najważniejsze jest jednak to, że ten kierunek mogą wybrać także ludzie zupełnie nieznający języka. W części miejsc można bez problemu porozumiewać się po polsku, korzystać z polskojęzycznych przewodników czy wypożyczalni samochodów.

1. Motyle z całego świata w Mariposario de Benalmádena

Zaledwie pół godziny od Marbelli położona jest jedna z najsłynniejszych atrakcji regionu. To jeden z największych parków motyli na starym kontynencie. Znajdziemy tu okazy typowe dla obu Ameryk czy Azji. To miejsce piękne, lecz ci, którzy szukają wyłącznie autentycznej Hiszpanii, mogą czuć, że zbyt wiele gatunków zostało sprowadzonych tu sztucznie. Nasze pociechy znajdą tu również inne zwierzęta – jak chociażby żółwie czy legwany. To świetne miejsce na zdjęcia i zabawę dla całej rodziny.

2. Park rozrywki dla maluchów – Sould Park Fuengirola

Będąc przy promenadzie Paseo Marítimo w Fuengirola, koniecznie wybierzmy się do Sould Parku. Znajdziemy tu wiele kolorowych atrakcji rodem z wesołego miasteczka. To wymarzone miejsce dla tych, którzy chcą dobrze wyszaleć się na wakacjach.

3. Dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku – Biopark Fuengirola

W tej samej miejscowości znajdziemy także ogród zoologiczny Biopark Fuengirola – mieszka tam obecnie ok. 130 gatunków zwierząt rodem z Madagaskaru, Afryki Równikowej, południowo-wschodniej Azji czy Indo-Pacyfiku. Co ciekawe, nie są one chowane tak jak w Polsce. Odtwarza się im warunki możliwie zbliżone do naturalnych – dobrym przykładem jest imitacja lasu tropikalnego.

4. Wodne szaleństwo w aquaparku w Maladze

Niedaleko Marbelli znajdziemy też jeden z najlepszych parków wodnych w całej Hiszpanii, liczący aż 34 tys. m2. Mowa o Aquamijas w Maladze. Różnorodne zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, minigolf, strefy relaksu czy baseny z falami – każdy znajdzie tu coś dla siebie. To miejsce, w którym można spędzić cały dzień.

5. Zamek jak z bajki – Castillo de Colomares

W Benalmádenie, około 30 minut drogi od Marbelli, znajduje się prawdziwa perełka dla najmłodszych (i nie tylko!). Mowa o Castillo de Colomares. Ten bajkowy zamek powstał jako hołd dla Krzysztofa Kolumba i jego wyprawy do Ameryki. To miejsce pełne wieżyczek, kamiennych schodków czy symboli nawiązujących do epoki wielkich odkryć geograficznych. Maluchy będą zachwycone możliwością biegania po terenie przypominającym scenografię filmową, a rodzice z całą pewnością docenią niesamowite widoki na Morze Śródziemne.

6. Przygoda na wysokości

Spragnieni wrażeń z chęcią wypróbują wycieczki do największego parku przygód w Andaluzji – Aventura Amazonia w Marbelli. Znajduje się tu 5 tras zróżnicowanych pod kątem trudności, dlatego zarówno dzieci, jak i dorośli będą się wyśmienicie bawić. Co ważne – wstęp dozwolony jest od 6 roku życia. To miejsce dla całej rodziny. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami trasy można odpocząć, zjeść i nabrać sił przed dalszą zabawą. To ciekawe wyzwanie nawet dla tych, którzy są wyjątkowo sprawni fizycznie!

Costa del Sol to region tak bogaty w różnorodność, że łatwo tu pogodzić pasję zwiedzania, trekkingów czy błogiego lenistwa. Okazji nie brakuje. Można wynająć jacht i popłynąć na poszukiwanie delfinów, wybrać się na spacer choćby do Teatro del Soho, należącym do Antonio Banderasa, lub odpoczywać w ciepłym morzu. Ci, którzy preferują aktywne spędzanie czasu, mogą spróbować swoich sił w sportach wodnych. Ten region potrafi uzależnić swoją różnorodnością!