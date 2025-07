Jeśli wybierasz w wakacje tanie loty uwzględnij ukryte koszty - zaleca Jarosław Grabczak z biura podróży eSky.pl. Zwraca uwagę, że najtańsze bilety często dotyczą lotów w bardzo wczesnych godzinach porannych lub późnych wieczornych. Warto jednak zastanowić się, czy oszczędność na bilecie nie zostanie zniwelowana przez droższy dojazd na lotnisko o nietypowej porze, gdy transport publiczny już nie kursuje, a jedyną opcją jest taksówka.

W jakie dni kupować bilety na tanie linie?

Ekspert ma radę odnośnie dni kupowania biletu na tanie linie. Według niego, nie należy tego robić w weekendy. Bilety kupowane zwłaszcza w niedzielę wieczorem często są droższe - zauważa. Warto szukać okazji w środku tygodnia, np. we wtorek lub środę, kiedy ruch na stronach linii lotniczych jest mniejszy, a ceny mogą być bardziej atrakcyjne. "Bądź elastyczny - czasem przesunięcie daty wylotu o dzień lub dwa potrafi obniżyć koszt biletu nawet o kilkadziesiąt procent!" - zaleca.

Oszczędności na parkowaniu

Jeśli planujesz dojechać na lotnisko samochodem, zawsze wyszukuj miejsce parkingowe z wyprzedzeniem. Wcześniejsza rezerwacja może obniżyć koszt nawet o kilkadziesiąt procent. Inną opcją jest poproszenie kogoś z rodziny lub znajomych o podwiezienie pod sam terminal

Pamiętaj też, że parkingi krótkoterminowe, służące do odbioru pasażerów, są bardzo drogie. Lepiej poczekać na bliską osobę w nieco bardziej oddalonej, darmowej strefie lub podjechać dopiero, gdy samolot wyląduje. Wybierając parking, zawsze stawiaj na bezpieczeństwo – upewnij się, że jest to strzeżone i dobrze oświetlone miejsce.

Jedzenie na lotnisku

Ceny jedzenia i napojów na lotniskach są zazwyczaj mocno zawyżone, a tanie linie lotnicze rzadko oferują darmowe posiłki na pokładzie. Zabierz własne przekąski – to najprostszy sposób na oszczędność. Pustą butelkę na wodę możesz natomiast napełnić już po kontroli bezpieczeństwa.

Jeśli planujesz długodystansowy lot i spędzisz sporo czasu na lotnisku, rozważ opcję saloniku lotniskowego. Często w cenie dostajesz nie tylko wygodne miejsce do odpoczynku, ale też dostęp do nielimitowanych napojów i posiłków. Czasem koszt jednorazowego wejścia jest niższy niż suma, którą zapłaciłbyś za posiłki i napoje w terminalu!

Oszczędności dzięki aplikacjom

Zanim wyruszysz w podróż, pobierz aplikację nie tylko biura podróży, ale także linii lotniczej i samego lotniska, z którego wylatujesz. Dzięki nim masz dostęp do mobilnych kart pokładowych, bieżących informacji o locie, a często również do ekskluzywnych zniżek na posiłki, zakupy w strefie duty free czy podwyższenie klasy lotu.

Niektóre aplikacje lotniskowe oferują nawet funkcje nawigacji wewnętrznej, które pomogą Ci znaleźć drogę do bramki czy ulubionej restauracji na dużym, nieznanym lotnisku. Pamiętaj też, aby przed wyjazdem pobrać mapy offline do aplikacji nawigacyjnych, takich jak Google Maps – to zapewni Ci orientację na miejscu bez konieczności korzystania z danych mobilnych.

Transport z lotniska

Gdy dolecisz już na miejsce wakacji, unikaj taksówek stojących bezpośrednio przed terminalem – mogą być znacznie droższe. Jeśli już decydujesz się na ten środek transportu, upewnij się, że to legalny przewoźnik i ustal cenę z góry. Uważaj na typowe oszustwa taksówkowe, takie jak "licznik naliczający zbyt szybko" czy "objazd" – celowe wydłużanie trasy.

Znacznie lepszym i często tańszym rozwiązaniem są aplikacje mobilne, takie jak Uber czy Bolt – ceny są zazwyczaj przejrzyste i bardziej konkurencyjne. Jeszcze taniej może wyjść zarezerwowany wcześniej transfer lotniskowy lub autobusy wahadłowe (shuttle busy), które zbierają kilku pasażerów jadących w tym samym kierunku.

Jak płacić za granicą?

Płacąc za granicą, najlepiej korzystać z kart wielowalutowych lub kont walutowych. Unikniesz wtedy niekorzystnych kursów wymiany i dodatkowych prowizji za przewalutowanie, które potrafią mocno obciążyć budżet.

Bardzo ważna wskazówka: zawsze odrzucaj dynamiczne przeliczanie walut (DCC), gdy terminal płatniczy oferuje Ci płatność w Twojej walucie ojczystej. Każdorazowo wybieraj płatność w lokalnej walucie! Kurs oferowany przez terminal w opcji DCC jest zazwyczaj znacznie mniej korzystny niż ten stosowany przez Twój bank lub kartę wielowalutową. Przed podróżą warto też poinformować bankową obsługę klienta o planowanej podróży zagranicznej – zmniejszy to ryzyko zablokowania karty z powodu podejrzanej aktywności.