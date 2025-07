Sztokholm (Szwecja)

Sztokholm leży na 14 wyspach i z tego też powodu nazywany jest często "Wenecją Północy”. Rejony miasta połączone są ze sobą siecią mostów i tramwajów wodnych, co czyni zwiedzanie szwedzkiej stolicy niezwykle interesujące. Ciekawym faktem związanym ze Sztokholmem jest to, że tutejsze metro to najdłuższa galeria sztuki na świecie licząca sobie aż 110 km. Wartościowy czas można spędzić również w Zbrojowni Królewskiej (Livrustkammaren), gdzie wystawiony jest strój koronacyjny Królowej Krystyny czy hełm Gustawa Wazy. Pozostałe pozycje na liście must-see to Stortorget – rynek miasta, Plac Köpmantorget czy Muzeum Nobla. Do Sztokholmu dolecimy wygodnie połączeniami z Gdańska, Krakowa, Poznania, Modlina czy Wrocławia.

Kopenhaga (Dania)

Dania słynie z kultury picia kawy zajmując czołowe miejsca w globalnych rankingach. W Kopenhadze podróżni mogą skosztować aromatycznego espresso w wielu znakomitych kawiarniach, podziwiając przy tym uroki miasta. Miłośnicy odkrywania zabytków miasta mogą udać się w okolice kompleksu pałacowego Amalienborg - oficjalnej rezydencji rodziny królewskiej, Duńskiego Muzeum Narodowego z eksponatami z czasów wikingów lub odwiedzić pełne zieleni Ogrody Królewskie. Zabytkiem uchodzącym za najpiękniejszy w mieście jest Zamek Rosenborg i jego klimatyczny ogród. Do Kopenhagi dolecimy liniami Ryanair z Gdańska, Krakowa, Poznania lub Modlina.

Oslo (Norwegia)

Oslo to kolejny świetny kierunek na wakacje w chłodniejszym klimacie. Warto odwiedzić Operę Narodową, która swoją niezwykłą budową przypomina górę lodową. W stolicy Norwegii sporo zabytków i miejsc związanych jest z historią Wikingów, jednym z takich miejsc jest Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo. Fani historii mogą podziwiać łodzie wikingów, poznać ich zwyczaje i tradycje w technologii VR. Zwiedzając Oslo, obowiązkowym punktem na mapie są takie miejsca jak: Ratusz, Pałac Królewski (Slottet), dziedziniec twierdzy Akershus czy Muzeum Muncha poświęcone twórcy słynnego obrazu pt. „Krzyk”. Wybierając się w podróż liniami Ryanair, do Oslo dolecimy już w 2 godziny z Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa lub Poznania.

Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanair, powiedziała: Północne kierunki mogą stać się ciekawą alternatywą dla tej części podróżnych, którzy potrzebują spokojnego urlopu bez większych tłumów. Przedstawione zestawienie to również dawka świeżej inspiracji do kolejnych podróży dla naszych pasażerów. Stolice Szwecji, Danii i Norwegii to prawdziwe Perły Północy, z pewnością docenią je wszyscy, którzy chcą spędzić spokojny urlop i zobaczyć przy tym słynne zabytki, skorzystać z lokalnych atrakcji i odkryć zupełnie nowe miejsca.