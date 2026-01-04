Sokotra to największa wyspa należącego do Jemenu archipelagu Sokotra na Oceanie Indyjskim. Druga co do wielkości wyspa w Afryce, po Madagaskarze. Kusi niezwykłymi krajobrazami, florą i fauną.

Wyspa smoczej krwi

W 2008 roku Sokotrę wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Badacze i ekolodzy uważają tę największą arabską wsypę za jedno z 10 najważniejszych miejsc dla zachowania bioróżnorodności Ziemi. Rosną tam np. smocze drzewa, a ich żywica ma czerwony kolor. Stąd określenie "wyspa smoczej krwi".

Loty z Sokorty zawieszone do co najmniej 6 stycznia

Według doniesień medialnych na Sokorcie znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy. "Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu _ w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną. Przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie” - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Polskie MSZ ostrzegało przed wyjazdami do Jemenu

Przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz. "Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy _ mimo ostrzeżeń MSZ _ zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre” - przekazał Wewiór. Jak ustalił tygodnik "Angora", na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży "Torre". Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.