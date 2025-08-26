Choć wakacje w Polsce dobiegają końca, w wielu europejskich kurortach wrzesień wciąż kusi słońcem, ciepłą wodą i brakiem tłumów w porównaniu z lipcem czy sierpniem. To doskonała okazja, aby przedłużyć wakacje i cieszyć się wypoczynkiem poza sezonem. Eksperci pokazują, dokąd najlepiej wybrać się we wrześniu i jaki budżet przygotować na zagraniczny wyjazd.

Wakacje po sezonie, bez tłumów

Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje po sezonie, doceniając mniejszy tłok i większą dostępność noclegów. We wrześniu podróżom sprzyjają warunki: przyjemniejsze temperatury, wciąż długie dni i możliwość spędzania większości czasu na świeżym powietrzu. To ważny okres również dla hotelarzy, którzy nie tylko dbają o zapełnienie obiektów w szczycie sezonu, ale coraz częściej starają się zachęcać turystów do odwiedzania ich regionu także o innych porach roku. Dzięki temu popyt rozkłada się równomiernie, co wspiera zrównoważoną turystykę korzystną zarówno dla gości, jak i lokalnych społeczności – podkreśla Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Wakacje bez tłumów na Bałkanach

Crikvenica to malownicza miejscowość położona na Wybrzeżu Kvarnerskim w północno-zachodniej Chorwacji. Przyciąga turystów szerokimi plażami i promenadą wzdłuż Adriatyku, będąc idealnym miejscem na wypoczynek poza największymi kurortami. We wrześniu pobyt dla dwóch osób ze śniadaniami można zarezerwować już od 440 zł.

Nieco dalej na południe leży Rabac, słynący z krystalicznej wody i licznych zatoczek. To świetna baza wypadowa na rejsy po wschodnim wybrzeżu półwyspu Istria, a ceny w hotelach we wrześniu również zaczynają się od 440 zł za noc. Z kolei Selce, nieduże miasteczko rybackie znajdujące się ok. 30 km od Rijeki, oferuje autentyczny bałkański klimat i spokojną atmosferę. Tu noclegi z wyżywieniem dostępne są od 510 zł za noc dla 2 osób.

Dobra Voda nad Morzem Adriatyckim to przede wszystkim szeroka plaża i kameralny klimat, w sam raz na relaks z dala od miejskiego zgiełku. Wrześniowy pobyt w tej niewielkiej miejscowości w Czarnogórze można zarezerwować od 350 zł za noc. Natomiast Ulcinj, najdalej wysunięty na południe kurort w kraju, słynie z jednej z najdłuższych plaż w Europie – Velika Plaža – rozciągającej się na 12 km. Jest także mekką kitesurferów, a wypoczynek z wyżywieniem kosztuje tu od 480 zł za noc.

Morze Śródziemne po sezonie: Grecja, Włochy i Hiszpania

Miasteczko Kriopighi na greckim półwyspie Chalkidiki jest położone na wzgórzu z widokiem na Zatokę Toroneos. To dobry wybór dla miłośników spokojnych spacerów i plaż o złotym piasku, a we wrześniu ceny noclegów ze śniadaniami zaczynają się od 330 zł za noc. Z kolei Ateny kuszą nie tylko starożytnymi zabytkami takimi jak Akropol czy Agora, lecz również plażami Riwiery Ateńskiej oddalonej o kilkanaście minut jazdy od centrum. Taki wypoczynek dla dwóch osób jest dostępny od 750 zł za noc.

Dla tych, którzy szukają nieco innej odsłony południowej Europy, atrakcyjną alternatywą mogą być Włochy i Hiszpania. Grado to kurort nad Adriatykiem w słonecznej Italii, który oferuje piaszczyste plaże i urokliwe promenady, a nocleg tam zarezerwujemy od 640 zł. W Hiszpanii miejscowość Cala Bona na Majorce kusi podróżnych turkusową wodą i kameralną atmosferą – za pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem zapłacimy od 680 zł.

Południowa Europa we wrześniu to wybór niemal idealny, jeśli zależy nam na łagodniejszych temperaturach i większej dostępności infrastruktury turystycznej. Dla podróżnych bowiem coraz bardziej liczy się wysoki standard pobytu, dlatego bardzo często są skłonni zapłacić więcej, skrócić urlop lub wyjechać kilka razy w roku. Wszystko po to, by komfortowo wypocząć. Natomiast osoby, które cenią wygodę i chcą zapewnić sobie nocleg i przelot, chętnie korzystają z opcji Hotel+Lot, dzięki czemu cały wyjazd mogą zorganizować w ramach jednej rezerwacji – tłumaczy Eliza Maćkiewicz.

Węgierskie morze na wrześniowy urlop

Balaton na Węgrzech często jest nazywany “węgierskim morzem” za sprawą swoich imponujących rozmiarów. Osoby wybierający się tam we wrześniu mogą liczyć na pogodę sprzyjającą kąpielom i sportom wodnym. Przykładowo w miejscowości Badacsonytomaj plażowanie warto połączyć z degustacją lokalnych win, a nocleg można zarezerwować już od 650 zł. Z kolei Heviz przyciąga największym w Europie jeziorem termalnym znanym z właściwości leczniczych – pobyt dla dwóch osób zaczyna się od 760 zł za noc.