Z danych Parku wynika, że najwięcej turystów w tym roku odwiedziło Tatry w sierpniu – 1 mln 97 tys. 653, co jest rekordowym wynikiem. Drugim miesiącem pod względem frekwencji był lipiec – 794 tys. 17 wejść, a trzecim czerwiec – 589 tys. 443. Statystyki są sporządzane na podstawie liczby sprzedanych biletów wstępu oraz przejazdów koleją linową na Kasprowy Wierch.

Morskie Oko bezkonkurencyjne

Najwięcej turystów wybrało trasę do Morskiego Oka – w punkcie wejściowym na Palenicy Białczańskiej odnotowano 467 tys. 248 wejść. Kolejką na Kasprowy Wierch wyjechało 436 tys. 7 osób, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 358 tys. 243. Najrzadziej turyści zaś odwiedzają Dolinę Lejową (3 tys. 658 wejść), Dolinę Olczyską (22 tys. 140) oraz szlak z Zazadniej w kierunku Rusinowej Polany – wybrało 29 tys. 399 osób.

Odpowiedzialność za ochronę przyrody

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że tak duża frekwencja pokazuje niesłabnące zainteresowanie Tatrami, ale – jak dodał – "jednocześnie stawia przed nami odpowiedzialność za ochronę przyrody".

Pytanie o ograniczanie ruchu turystycznego

Wskazał również na pojawiające się w dyskusjach publicznych pytanie o ograniczanie ruchu turystycznego. Jego zdaniem w parku obowiązują już istotne regulacje – przede wszystkim poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach, co pozwala minimalizować wpływ turystyki na przyrodę. Od marca do listopada obowiązuje także zakaz wędrówek po zmroku, aby nie zakłócać życia zwierząt – wymienił.

Ziobrowski zaznaczył, że TPN stale monitoruje stan przyrody i w razie potrzeby reaguje – np. poprzez czasowe zamykanie tras z powodu obecności niedźwiedzi czy sokołów. Podkreślił również rolę edukacji i zarządzania ruchem turystycznym. Na razie nie planujemy wprowadzania dalej idących ograniczeń. To rozwiązanie ostateczne, które można rozważać tylko w przypadku wyraźnego pogorszenia stanu przyrody – dodał.

Dyrektor przypomniał, że parki narodowe są dobrem wspólnym i pełnią ważne funkcje społeczne, a ich dostępność przynosi wiele korzyści, w tym poprawę zdrowia. Jak dodał, TPN realizuje zasadę "nie pogarszać stanu przyrody", a obecność dużych drapieżników – niedźwiedzia, wilka i rysia – świadczy o dobrej kondycji ekosystemu.

Rosnąca popularność e-biletów

Informacje przekazane przez TPN wskazują rosnącą popularność e-biletów, które pozwalają ominąć kolejki przy wejściu. Do końca sierpnia br. skorzystało z tej formy zakupu 811 tys. 992 turystów. Z darmowego wejścia dzięki Karcie Dużej Rodziny skorzystało 228 tys. 918 osób.

W ubiegłym roku od stycznia do sierpnia Tatry odwiedziło 3 mln 226 tys. 195 turystów, a cały 2024 rok zakończył się wynikiem 5 mln 91 tys.

W polskich Tatrach jest dostępnych 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności – od łatwych spacerowych tras po wymagające, wyposażone w łańcuchy i klamry.