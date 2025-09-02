Władze Kraków Airport podkreśliły, że krakowskie lotnisko będzie pierwszym lotniskiem w Polsce, które znosi limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.

Zgoda Komisji Europejskiej

9 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na płyny na niektórych lotniskach. W portach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu. Takich urządzeń w UE jest 700, w 21 państwach członkowskich. Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

Kraków Airport należy do grona pierwszych portów lotniczych w Polsce, które od wielu miesięcy testują tę technologię. Już od jutra pasażerowie korzystający z krakowskiego lotniska nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym – zapowiedział Strutyński.

30 proc. krótszy czas kontroli

Według szacunków władz portu nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby o blisko 30 proc.

Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy pobijamy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę, dla większości z nich nie przekracza 10 minut – dodał prezes Kraków Airport.

Według niego dzięki wdrożeniu skanerów CT kontrola bezpieczeństwa stanie się szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawni to pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego.

Nawet do 2 litrów płynów

Pasażerowie korzystający od środy z lotniska Kraków Airport będą mieli możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym – nawet do dwóch litrów (np. wody, kosmetyków, perfum). Nie będzie też konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa, co pozwoli na szybszą i bardziej płynną odprawę, a tym samym krótsze kolejki do kontroli.

Sytuacje awaryjne

Na krakowskim lotnisku – zapowiedział Strutyński – wciąż tymczasowo zostaną pozostawione trzy punkty kontroli wyposażone w starsze skanery, na których limit będzie wciąż obowiązywał, ale będą one uruchamiane jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Kraków Airport

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie lotnisko posiada 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, oferowanych przez 28 przewoźników.