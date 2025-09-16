10 miast na city break w październiku

Październik staje się coraz popularniejszym miesiącem na krótkie wyjazdy typu city break. Łagodniejsze niż latem temperatury, spokojniejsza atmosfera i bogata oferta turystyczna sprawiają, że wiele osób planuje właśnie wtedy weekendowe wypady. Według Travelist.pl kilka dni w Gdańsku spędzimy już od 290 zł za noc ze śniadaniem dla dwóch osób, w Krakowie będzie to 330 zł, podczas gdy w europejskich stolicach, m.in. w Budapeszcie czy Rydze, ceny zaczynają się od 350 zł. Eksperci wskazują, które miasta w Polsce i Europie warto odwiedzić w październiku i jaki budżet trzeba na to przygotować.

Polskie miasta na jesienny weekend

Gdańsk w jesiennej odsłonie to okazja do spokojnych spacerów Długim Targiem i bulwarem nad Motławą, a także zwiedzania muzeów bez letniego tłoku. Natomiast dla rodzin atrakcyjny będzie zabytkowy Park Oliwski oraz Centrum Hevelianum, które łączy naukę z zabawą. Pobyt dla dwóch osób ze śniadaniami można tu zarezerwować już od 290 zł za noc w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym.

W październiku stolica Małopolski przyciąga zagadkową atmosferą, oferując szeroki wachlarz atrakcji – od Plant i Kazimierza po wystawy w muzeach i spektakle teatralne. Rodzinom dodatkową frajdę sprawią rejs po Wiśle czy wizyta w Smoczej Jamie. Ceny noclegów dla dwóch osób zaczynają się od 330 zł, co czyni Kraków jedną z tańszych opcji na jesienny city break.

Poznań to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć zabytki z nowoczesnymi atrakcjami. Stary Rynek i Zamek Cesarski uzupełniają się tu z Palmiarnią i terenami wokół Jeziora Maltańskiego, które jesienią świetnie się sprawdzają zarówno na spacery, jak i rekreację. Ceny weekendowego pobytu dla dwóch osób ze śniadaniami zaczynają się od 340 zł za noc.

Warto też zwrócić uwagę na Łódź, która w ostatnich latach intensywnie rozwija swoją ofertę turystyczną. Jesienią miasto nabiera wyjątkowego klimatu: industrialne przestrzenie i murale łączą się z nowoczesnymi atrakcjami takimi jak EC1 – kompleks dawnej elektrociepłowni, obecnie siedziba instytucji kultury i nauki – czy Orientarium w łódzkim zoo, które są chętnie odwiedzane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. W październiku weekend można zarezerwować od 380 zł za noc dla dwóch osób.

Obecnie na październikowy city break w Polsce można znaleźć oferty wyraźnie tańsze w porównaniu ze średnimi cenami, jakie płacili nasi użytkownicy rok temu. W Gdańsku to o 30 proc. mniej, w Krakowie około 17 proc., a w Poznaniu – o ponad jedną trzecią. Zakładając jednak, że podobnie jak w ubiegłym roku większość rezerwacji zostanie dokonana z około trzytygodniowym wyprzedzeniem, możemy się spodziewać wzrostu cen w drugiej połowie września. Dlatego radzimy, by z decyzją o city breaku w październiku nie zwlekać do ostatniej chwili – komentuje Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Jesienny city break w Olsztynie przypadnie do gustu osobom, które chcą zwiedzać, a jednocześnie być blisko natury. Stolica Warmii i Mazur oferuje klimatyczną starówkę z gotyckim zamkiem, malownicze jeziora w granicach miasta oraz sieć ścieżek spacerowych i rowerowych. To także dobre miejsce na rodzinny wyjazd – z atrakcjami takimi jak planetarium czy centra nauki. Pobyt dla dwóch osób ze śniadaniami można tu zaplanować już od 235 zł za noc.

City break w europejskich stolicach

Dla tych, którzy wolą jesienny weekend spędzić za granicą, dobrym wyborem są miasta oddalone o zaledwie godzinę czy dwie lotu. Październik sprzyja zwiedzaniu, a ceny noclegów w wielu europejskich stolicach są bardziej przyjazne dla kieszeni niż w sezonie wakacyjnym.

Przykładowo Ryga zachwyca secesyjną architekturą oraz parkami, które o tej porze roku prezentują się bardzo malowniczo. Warto także odwiedzić starówkę wpisaną na listę UNESCO oraz hale targowe zlokalizowane w dawnych hangarach lotniczych. Weekendowe noclegi dla dwóch osób ze śniadaniami w stolicy Łotwy dostępne są już od 360 zł za noc.

W październiku czeska Praga oferuje zdecydowanie wolniejsze tempo życia niż jeszcze kilka miesięcy temu, a jej zabytki – od Mostu Karola po Hradczany – można podziwiać w wyjątkowej jesiennej aurze. Rodziny chętnie odwiedzają tamtejsze zoo i Muzeum Techniki, a pobyt w Pradze można zorganizować od 370 zł za noc dla dwóch osób.

Położony nieco dalej na południe Budapeszt przyciąga przede wszystkim słynnymi kąpieliskami termalnymi, które cieszą się dużą popularnością właśnie jesienią. Spacer bulwarami nad Dunajem czy rejs statkiem to jedne z najważniejszych atrakcji w mieście, których nie sposób pominąć. Węgierska stolica oferuje noclegi z wyżywieniem od 350 zł za noc dla dwóch osób.

Zagraniczne city breaki są dziś wyjątkowo łatwo dostępne. Do Pragi, Wiednia czy Berlina można bez problemu dotrzeć pociągiem lub samochodem, a do Rygi czy Budapesztu szybko dolecimy samolotem, korzystając także z elastycznych pakietów Hotel+Lot. W wielu przypadkach ceny noclegów w europejskich stolicach są porównywalne do tych w Polsce, więc osoby dobrze znające już krajowe miasta mogą w podobnym budżecie odkryć nowe miejsca – dodaje Eliza Maćkiewicz.

W sąsiadującej z Węgrami Austrii wielu podróżnych kusi Wiedeń. W jesiennej odsłonie miasto zachęca do odwiedzenia klasycznych muzeów, a także spacerów po ogrodach Schönbrunn i Belwederu. Rodzinom dodatkowych wrażeń dostarczy wesołe miasteczko w Praterze, otwarte również jesienią. Koszt pobytu dla dwóch osób zaczyna się od 540 zł za noc.

Z kolei Berlin w październiku oferuje bogaty program kulturalny – od wystaw po festiwale – które często same w sobie stanowią cel podróży dla turystów z Europy i innych zakątków świata. Dorośli chętnie odwiedzają Wyspę Muzeów, podczas gdy dzieci dobrze się bawią w berlińskim zoo i akwarium, należących do największych w regionie. Pobyt w niemieckiej stolicy można zaplanować od 530 zł za noc dla dwóch osób.