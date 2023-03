Kaziuki 2023. Tak wyglądał najsłynniejszy jarmark w Wilnie [FOTO]

Kaziuki to jarmark odbywający się od ponad 400 lat w dzień świętego Kazimierza (4 marca) w Wilnie. Podobnie, jak dawniej, tak i teraz otwiera go uroczysty pochód, na którego czele paraduje ogromna marionetka patrona tego wydarzenia. Co można kupić na jarmarku i jakich litewskich specjałów spróbować?

1/9 Kaziuki 2023 następna Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję