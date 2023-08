Grecja to jeden z ulubionych zagranicznych kierunków polskich turystów. Polacy pokochali ją za przepiękne krajobrazy, rajskie plaże, wspaniałe zabytki i pyszne jedzenie. Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji. Turyści z całego świata każdego lata tłumnie odwiedzają zarówno kontynentalną Grecję, jak i jej liczne wyspy. Kreta, Santorini, Rodos, Kos, Korfu, Zakynthos, czy Ateny co roku przyciągają rzesze miłośników. W tym quizie znajdziesz wiele ciekawostek dotyczących Grecji. Sprawdź, jak dużo wiesz o tym kraju. Czy znasz najciekawsze zakątki Grecji, najważniejsze zabytki, najpopularniejsze atrakcje greckich wysp i tradycyjne potrawy? Czy jesteś prawdziwym znawcą Grecji? Dowiesz się tego, gdy rozwiążesz quiz.

0/10 Najbardziej znane greckie danie to: paella tortellini moussaka 0/10 W jakiej części Grecji znajduje się starożytny Korynt? na półwyspie Chalcydyckim na półwyspie Peloponez na Riwierze Olimpijskiej 0/10 Laguna Balos zwana „greckimi Karaibami” znajduje się: na Krecie na Lefkadzie na Korfu 0/10 Jakie miasto uznawane jest za najpiękniejsze na Rodos? miasto Rodos Lindos Faliraki 0/10 Która grecka wyspa nazywana jest wyspą „ojca medycyny” Hipokratesa? Kos Rodos Skopelos 0/10 Na jakiej wyspie znajduje się słynna Zatoka Wraku? na Kefalonii na Zakynthos na Rodos 0/10 Stolicą jakiej wyspy jest Fira? Zakynthos Kos Santorini 0/10 Na jakiej greckie wyspie znajduje się Pałac w Knossos? na Mykonos na Krecie na Rodos 0/10 Jak nazywa się najbardziej znany starożytny zabytek na ateńskim Akropolu? Panteon Partenon Koloseum 0/10 Który amerykański aktor był odtwórcą roli słynnego Greka Zorby? Anthony Quinn Gregory Peck Sean Connery Twój wynik