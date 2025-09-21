Podchwytliwy QUIZ z geografii. Podajemy dwa miasta, odgadnij kraj. Na pytanie nr 8 nie znasz odpowiedzi
dzisiaj, 13 minut temu
Ten quiz z geografii jest mocno podchwytliwy. Podajemy nazwy dwóch miast a Waszym zadaniem jest odgadnięcie, w jakim kraju się znajdują. Na pewno większość traficie, ale na pytanie nr 8 mało kto zna odpowiedź
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama