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"Smoczyce" na Lotnisku Chopina. Nadchodzi rewolucja w odprawie pasażerów

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:20
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"Smoczyce" na Lotnisku Chopina. Nadchodzi rewolucja w odprawie pasażerów/Shutterstock
Lotnisko Chopina w Warszawie utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu, obsługując w pierwszych pięciu miesiącach roku ponad 9,38 mln pasażerów. To o 7 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Władze portu odpowiadają na rosnące natężenie ruchu modernizacją infrastruktury. Już na przełomie czerwca i lipca do użytku trafią nowoczesne skanery bezpieczeństwa C3, nazywane przez pracowników "Smoczycami", które usprawnią proces kontroli bagażu. Wyjaśniamy, co dokładnie zmieni się dla podróżnych.

Od stycznia do maja bieżącego roku z usług Lotniska Chopina w Warszawie skorzystało dokładnie 9 mln 381 tys. 662 podróżnych. To o ponad 7 proc. wyższy wynik w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku. Dominują połączenia międzynarodowe, które wybrało 8 mln 728 tys. 343 osoby.

Maj był kolejnym bardzo intensywnym miesiącem. Lotnisko odprawiło wtedy 2 mln 223 tys. 185 pasażerów, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rok do roku. Rekordowy ruch odnotowano w niedzielę 17 maja, kiedy to przez port przewinęło się 84 tys. 633 osoby, wykonując przy tym ponad 16 tysięcy operacji pasażerskich.

Prezes Polskich Portów Lotniczych, Łukasz Chaberski, podkreśla, że zacierają się różnice między sezonowością letnią a zimową. Port osiągnął historyczny wynik podczas długiego weekendu w czerwcu, odprawiając po raz pierwszy ponad 90 tys. pasażerów w ciągu jednej doby.

"Smoczyce" przyspieszą odprawę

Najważniejszą zmianą technologiczną, na którą czekają podróżni, jest instalacja skanerów bezpieczeństwa w technologii C3. Urządzenia te zyskały roboczą nazwę "Smoczyce" ze względu na swoje ogromne gabaryty. Co konkretnie zmieni się dla pasażerów?

  • Dzięki nowej technologii podróżni nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego żadnej dużej elektroniki (np. laptopów czy aparatów).
  • Zastosowanie skanerów C3 przyspieszy proces kontroli bezpieczeństwa, co zminimalizuje kolejki w strefie kontroli.

Zarząd lotniska planuje oddanie do użytku pierwszych urządzeń już na przełomie czerwca i lipca. Jednocześnie władze portu monitorują sytuację i deklarują, że decyzję o podniesieniu limitu przewożonych płynów podejmą, gdy tylko pojawią się techniczne możliwości.

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Przyloty na Lotnisku Chopina

Modernizacja nie dotyczy tylko terminala, ale także otoczenia lotniska. W pierwszej połowie czerwca port rozpoczął przebudowę nitek dojazdowych na poziomie przylotów. Zmiana ta ma na celu usprawnienie ruchu taksówek, zminimalizowanie zatorów przed szlabanami i skrócenie czasu oczekiwania na pojazdy.

Jak podają dane ACI (Airports Council International), Polska rozwija się w tempie 8,3 proc., a sam warszawski port rośnie o 6-7 proc. rok do roku. Dla porównania, średnia unijna wynosi 1,4 proc., a wiele krajów europejskich poza Unią i strefą Schengen odnotowało w tym czasie spadki.

Najpopularniejsze kierunki

Struktura ruchu pasażerskiego pozostaje stabilna: 2/3 pasażerów podróżuje w ramach strefy Schengen, a 1/3 wybiera połączenia poza nią. Wskaźnik zajęcia miejsc (seat factor) osiągnął w tym roku rekordowy poziom 80,7 proc. Najpopularniejsze kierunki rozkładowe (styczeń-maj):

  • Londyn
  • Paryż
  • Amsterdam
  • Bruksela
  • Rzym (który wyparł z zestawienia Kopenhagę)

Dynamicznie rozwija się również sektor cargo. Od początku roku port odprawił ponad 58 tys. 721 ton ładunków. W samym maju tonaż przekroczył 12 tys. 423 tony. Największy wzrost odnotowano w segmencie "all cargo" (samoloty frachtowe), gdzie wolumen wzrósł o blisko 13 proc. Głównymi hubami transportowymi dla warszawskiego cargo pozostają Lipsk, Doha, Kolonia, Dubaj oraz Nowy Jork. Największy udział w obsłudze tych ładunków mają PLL LOT, DHL Express oraz Qatar Airways.

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Źródło PAP
Tematy: odprawaLotnisko Chopinakontrolabagaż
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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