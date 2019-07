Okazuje się, że do takiego wyjazdu przygotować należy nie tylko swój budżet i bagaże, ale również auto. Jaki samochód jest najlepszy do długich tras? Jedną z trafnych odpowiedzi jest kombi. Oferuje sporo miejsca bagażowego, także dla pasażerów z tyłu, a jest znacznie tańsze i pali mniej niż tradycyjny SUV. Wyjeżdżając samochodem w długą trasę, nie można zapominać o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu oraz trasy, którą chcemy pokonać.

O czym pamiętać przed długą podróżą samochodem?



Ruszając w daleką podróż samochodem, warto przygotować do niej również... nasz samochód. Jak przygotować auto do długiej podróży? Żeby uniknąć przykrych niespodzianek po drodze, trzeba sprawdzić, czy nasze auto podoła trasie. Warto pojechać do swojego mechanika, żeby ten rzucił okiem na stan pasków, oleju czy hamulców, a także przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz wymienialiśmy olej. Jeśli już planujemy pokonać wielotysięczną trasę, a wiemy, że nasz akumulator ma już swoje lata – warto zastanowić się nad jego całkowitą wymianą. Musimy mieć świadomość, że o wiele łatwiej i często taniej jest wymienić coś w samochodzie w kraju, niż za granicą. Przed długą podróżą samochodem warto sprawdzić też jakie przepisy drogowe obowiązują w państwie, do którego się wybieramy, również w zakresie obowiązkowego wyposażenia samochodu np. w apteczkę, gaśnicę itp. Dobrym pomysłem będzie też ponowne przemyślenie trasy. Odpowiednie rozlokowanie przystanków, na których będzie można odpocząć jest kluczowe dla bezpieczeństwa planowanej podróży. Wyjeżdżając za granicę, warto też zastanowić się nad kupnem dodatkowego assistance, które pomoże nam w przypadku usterki technicznej: zapewni darmowe holowanie, naprawę, a czasami nawet samochód zastępczy.

Cechy dobrego auta na dłuższy wyjazd



Samochód, którym chcemy jechać w długą podróż powinien spełniać szereg określonych warunków. Przede wszystkim powinien być wygodny. W daleką podróż nie ma co wybierać się sportowym coupe, ponieważ po wyjściu z samochodu, jedyne, o czym będziemy marzyć to wyprostowanie lędźwi. Kolejnym z kluczowych czynników jest zasobność portfela, a więc auto na długie trasy nie może za dużo palić. Niezwykle istotne przede wszystkim w przypadku rodzinnego auta są również wielkość bagażnika i miejsce dla pasażerów na tylnej kanapie. Szykując się na dłuższy wyjazd lepiej wybrać duże i przestronne auto.

Dużo miejsca dla pasażerów



Wielogodzinna jazda może okazać się prawdziwą udręką dla pasażerów z tyłu. Dlatego wybierając się w długie podróże, warto wybrać duży samochód rodzinny. Jest to bardzo ważne, bo jazda z torbami między nogami albo na kolanach nie tyle jest niekomfortowa, ale przede wszystkim niebezpieczna. Liczne symulacje wskazują, że w czasie wypadku zwykły telefon komórkowy czy długopis mogą wyrządzić spore krzywdy. Szczególnie przydatne w takich momentach są specjalne kieszenie czy schowki, w które nie tylko duże rodzinne samochody są dzisiaj wyposażone.

Przestronny bagażnik podstawą sukcesu w dłuższej podróży



Wybierając się w długą podróż, szczególnie z rodziną, najlepszym kompanem będzie samochód z dużym bagażnikiem. W przypadku kombi ma on podłużny kształt, co pomaga w pakowaniu. Wybierając się w podróż warto dobrze ułożyć swoje torby w bagażniku, ponieważ przemieszczanie się ich w trakcie jazdy może być niebezpieczne. Należy również pamiętać, by w pierwszej kolejności układać największe i najcięższe walizki, które powinny znaleźć się pośrodku bagażnika, jak najbliżej tylnej kanapy. Dopiero później powinno się wkładać mniejsze i lżejsze pakunki. Wiele nowoczesnych aut z dużymi bagażnikami ma specjalne siatki i zaczepy, które mają sprawić, że ułożony przez nas bagaż nie będzie przemieszczał się wewnątrz bagażnika. Warto pamiętać również o zaciągnięciu specjalnej rolety, która zabezpieczy nasz bagaż od góry.

Niskie spalanie



Każdy wie, że samochód do długich tras powinien mało palić. Na tym wniosku jeszcze w latach 90-tych wyrosła legenda o opłacalności samochodów z silnikiem Diesla. Okazuje się, że obecnie na rynku jest nowa alternatywa – samochód hybrydowy. Wynik spalania na trasie nowej hybrydy jest praktycznie taki sam jak samochodu z silnikiem Diesla, a często nawet niższy. Warto też wspomnieć o efekcie środowiskowym, który w przypadku auta hybrydowego jest kolosalny w zestawieniu z dieslami. Hybryda oparta jest o współdziałanie silnika spalinowego, elektrycznego i baterii trakcyjnej. Silnik elektryczny wyręcza silnik spalinowy w najtrudniejszych dla niego momentach – czyli podczas ruszania i hamowania. Odzyskuje energię z hamowania, a podczas jazdy ze stałą prędkością przekazuje pozyskane nadwyżki do akumulatora. Zasilany w ten sposób akumulator jest samowystarczalny i nie potrzebuje żadnego zasilania z zewnątrz. Więcej na temat samochodów hybrydowych tutaj.

Nowa Corolla TS Kombi

Nowa Toyota Corolla TS Kombi to model, którym Japończycy chcieli na nowo zdefiniować pojęcie „kombi”, które wielu Polakom kojarzyło się ze zwykłym i nudnym samochodem flotowym. Corolla TS Kombi jest oparta na nowej platformie konstrukcyjnej TNGA, czyli takiej, na której zbudowana jest nowa RAV4, C-HR czy Camry. Daje ona całkiem nowe doznania z jazdy, a także sprawia, że kierowca może poczuć się za kierownicą bardziej sportowo. Wnętrze Corolli TS Kombi to prawdziwy salon z ogromną ilością miejsca na bagaż, które przy rozłożonej kanapie wynosi aż do 596 l. Tylne siedzenia składają się po dotknięciu jednego przycisku, znacznie zwiększając tę przestrzeń. Samochód jest wyposażony w dodatkową funkcję bezdotykowego otwierania bagażnika; wystarczy wsunąć stopę pod tylny zderzak, a czujnik wykryje ruch i automatycznie uniesie klapę bagażnika. Nowa Corolla TS Kombi jest dostępna z trzema jednostkami napędowymi do wyboru. Dwa z nich stanowią oszczędne i dynamiczne napędy hybrydowe – 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT i 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM e-CVT. W ofercie znajduje się także jednostka benzynowa 1.2 Turbo D-4T 116 KM ze skrzynią manualną lub bezstopniową automatyczną. Pasażerowie siedzący z tyłu nowej Corolli TS Kombi mogą podróżować równie komfortowo co osoby na przednich siedzeniach: tylna kanapa jest wyposażona w ruchome oparcie, a z tyłu znajdują się praktyczne kieszenie boczne – czyli niemal tak samo, jak z przodu samochodu. Więcej na temat nowej Toyoty Corolla TS Kombi tutaj: https://www.toyota.pl/new-cars/corolla-touring-sports/.