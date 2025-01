Ferie zimowe za granicą: ciepła destynacja idealna na zimowy wyjazd

Zima – zwłaszcza taka, która przypomina pochmurną, deszczową jesień - to niezbyt przyjemna pora roku, które niewielu z nas przypada do gustu. Niskie temperatury i mała ilość słońca mogą działać naprawdę przygnębiająco, wprowadzając w znacznie gorszy nastrój. Tym bardziej, że w ostatnich latach polska zima coraz częściej przypomina jesienną szarugę.

Nic więc dziwnego, że wielu Polaków w okresie zimowym wybiera ciepłe destynacje, szukając nie tylko odpoczynku, ale także dużej dawki słońca. Jednym z takich idealnych miejsc jest malownicza wyspa położona w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jaka to destynacja?

Reklama

Lanzarote – malownicza wyspa należąca do Hiszpanii

Lanzarote to wyspa na Oceanie Atlantyckim, administracyjnie należąca do Hiszpanii. Jest to jedna z wysp archipelagu WyspKanaryjskich To piękna, wyjątkowa wyspa pochodzenia wulkanicznego, która choć należy do państwa europejskiego, to jednak blisko jej do Afryki. Bowiem położona jest w pobliżu północno-zachodnich wybrzeży tego gorącego kontynentu.

Lanzarote nazywana jest ”wyspą wulkanów”. A to za sprawą 300 stożków wulkanicznych wplatających się w jej krajobraz. Te niesamowite widoki to efekt licznych erupcji wulkanicznych, które miały miejsce ponad 300 lat temu. Szacuje się, że ze wszystkich kraterów znajdujących się na tym obszarze wypłynęło łącznie około 48 mln m3lawy.

Reklama

Klimat Lanzarote. Na Lanzarote panuje klimat subtropikalny. To piękne miejsce słynie z bardzo dużej ilości słońca.Właściwie przez cały rok jest tam ciepło i słonecznie. Pogoda panująca na Lanzarote jest bardzo podobna przez cały rok. Choć najcieplejsze miesiące na wyspie to lipiec i sierpień - wówczas termometry wskazują tam średnio 28-29 stopni Celsjusza w dzień oraz około 22 stopnie w nocy. To jednak zimą spadek temperatur jest bardzo niewielki.

Kiedy najlepiej lecieć na Lanzarote. Na wyspie jest piękna pogoda przez cały rok. Średnie temperatury w styczniu i lutym wynoszą odpowiednio: 24 stopnie w dzień oraz 18 stopni w nocy (styczeń) i 25 stopni w dzień oraz także 18 stopni nocą (luty). Temperatura wody w tych miesiącach wynosi około 19 stopni. Dla porównania latem jej temperatura to zaledwie kilka stopni więcej – średnio 22-23 stopnie. Jest to zatem doskonała destynacja nie tylko na letni, ale również na zimowy wyjazd.

Lanzarote: co warto zobaczyć

Lanzarote to malownicza destynacja, która oferuje zarówno piękne plaże jak i inne ciekawe miejsca warte odwiedzenia. Do najpiękniejszych plaż wyspy można zaliczyć m.in.: Playa de Papagayo, Playa Flamingo, Playa El Reducto, Playa del Caletón Blanco, Playa El Jablillo, Playa de Famara czy Playa La Cantería.

Poza kąpielą i wypoczynkiem na plaży, Lanzarote oferuje również wiele malowniczych, pięknych miejsc, które są atrakcyjne turystycznie i które warto zobaczyć. Do ciekawych destynacji można zaliczyć m.in.:

Kanion Las Grietas - to niezwykła formacja skalna znajdująca się na zboczu wulkanu Montaña Blanca, który wznosi się na wysokość 600 metrów. W tym miejscu skała rozpadła się w trzech punktach, tworząc wąskie szczeliny przypominające miniaturowe kaniony rodem z Arizony. Las Grietas w języku hiszpańskim oznacza "pęknięcia". Widoki są spektakularne, zaś sam dostęp do tego miejsca bardzo łatwy.

Park Timanfaya (Montañas del Fuego) - jest to park powstały na terenie wulkanicznym. Można w nim podziwiać krajobrazy rodem z Marsa. A wszystko za sprawą trwających 6 lat nieustannych erupcji wulkanów, które miały miejsce prawie 300 lat temu. Park można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem.

Jaskinia Jameos del Agua – jaskinia ta powstała w wyniku wybuchu wulkanu La Corona. Ta atrakcja łączy ze sobą naturalne piękno z działaniami człowieka – za projektem stoi César Manrique.Poza wulkanicznym tunelem znajdują się tam także: bar z napojami czy audytorium, w którym odbywają się wydarzenia muzyczne. W pobliżu znajduje się także basen wypełniony turkusową wodą. Miejsce zamieszkują także endemiczne (czyli charakterystyczne dla tego regionu) białe kraby.

Zielone Jezioro (Laguna Verde) - to jezioro o zielonej barwie utworzone przez krater wulkaniczny. Laguna Verde położone jest po środku plaży pokrytej czarnym piaskiem, tuż obok małego rybackiego miasteczka El Golfo. Zielony kolor wody jezioro zawdzięcza nagromadzeniu się siarki oraz alg ”ruppia marítima”. Te ostatnie produkują chlorofil i nadają wodzie różne odcienie zieleni, w zależności od pory roku.

Ogród Kaktusów (Jardin de Cactus) - jest to piękny ogród botaniczny, który – będąc na Lanzarote – warto zobaczyć. Na jego terenie znajduje się około 4,5 tysiąca różnych okazów kaktusów z 450 gatunków. Okazy te pochodzą z pięciu różnych kontynentów. Całość robi niezwykłe wrażenie.