Obserwujemy wzmożone zainteresowanie turystyką krajową, co jest dobrym prognostykiem dla branży - powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zdajemy sobie sprawę, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo turystów i pracowników obiektów turystycznych, dlatego stworzyliśmy "Dekalog bezpiecznego turysty", który został pozytywnie zaopiniowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zawiera on podstawowe zasady, których powinniśmy przestrzegać na obecnym etapie rozwoju pandemii - dodał.

W komunikacie podano, że "Dekalog" powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie turystów.

"W jednym miejscu zebrane zostały najważniejsze zalecenia, aktualne na dzień publikacji. Będzie on podlegał zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną" - napisano. "Składa się on ze wskazówek, jak należy postępować w obecnych okolicznościach" - dodano.

"Dekalog bezpiecznego turysty" to rekomendacje POT dla osób planujących wyjazdy w celach turystyczno-wypoczynkowych, wydane po uzgodnieniach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

W pierwszym rzędzie zaleca się podróżnym odwołanie lub przełożenie wyjazdu, jeśli mamy objawy zarażenia koronawirusem. W miarę możliwości POT zachęca do podróżowania z ludźmi, z którymi i tak spędzamy czas na co dzień. Jeśli objawy zarażenia wystąpią już podczas wyjazdu, podróżujący są zachęcani do poinformowania zarówno odpowiednich służ, jak i obsługi obiektu, w którym aktualnie przebywają.

POT w "Dekalogu" zaleca się turystom stosowanie się do szczegółowych zasad, obowiązujących czy to w środkach transportu zbiorowego, czy w obiektach turystycznych, czy noclegowych. Polecane jest również sprawdzenie dostępnej oferty hoteli, np. w kwestii możliwości dostarczania posiłków do pokoju, zwłaszcza w kontekście ograniczenia działalności obiektów gastronomicznych. Istotne jest również sprawdzenie dostępności atrakcji turystycznych, z których część może być nadal zamknięta, bądź działać w ograniczonym zakresie.

Wedle POT podróż nie zwalnia ze stosowania zasady dystansowania społecznego. "Podczas podróży i pobytu w odwiedzanym miejscu wybieraj takie aktywności i sposoby spędzania czasu, które umożliwiają zachowanie dystansu społecznego. Unikaj skupisk ludzkich. Pamiętaj o obowiązującym obecnie zakazie organizowania zgromadzeń oraz imprez" - czytamy w komunikacie.

Ostatnia, dziesiąta zasada "Dekalogu" namawia do stosowania się do aktualnych ogólnych zasad i ograniczeń. "Zachowaj dystans społeczny, zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych, w miarę możliwości wybierz płatności bezgotówkowe. Pamiętaj, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o obowiązujących aktualnie zasadach i ograniczeniach jest strona www.gov.pl/web/koronawirus" - napisano.

POT poinformowała, że "Dekalog" jest częścią większej kampanii "Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie".