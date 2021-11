Gruzja ma piękne i bardzo długie tradycje winiarskie. Istnieje wiele imponujących, dokumentujących je symboli. Mnie do głowy od razu przychodzą dwa, bodaj najbardziej charakterystyczne – figurka tamady i pewna bardzo stara amfora. Są to bodaj najbardziej znane artefakty dokumentujące wspaniałą kulturę winiarską tego kraju.

Gruzini dumni są ze swoich długich tradycji winiarskich. Szczególny nacisk kładzie się na stosowaną do dzisiaj metodę produkcji wina w qvevri – różnej wielkości ceramicznych amforach zakopanych w ziemi. Ta arcytradycyjna, pod wieloma względami niezmienna od wieków, metoda produkcji została nawet w 2013 r. wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Qvevri znajdują się w wielu gruzińskich gospodarstwach – poza oficjalna produkcją, jeśli ktoś wytwarza wino dla siebie – a jest to w Gruzji praktyka powszechna – to robi to właśnie w qvevri.