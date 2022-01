O porwanych przez lawinę centralę TOPR zawiadomił przypadkowy świadek zdarzenia, który z oddali będąc na Rakoniu widział jak lawina śnieżna porywa dwie osoby w rejonie zielonego szlaku w Dolinie Wyżniej Chochołowskiej. Zgłaszający poinformował ratowników, że po zejściu lawiny na powierzchni widział tylko jedną z porwanych osób.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

Do działań zadysponowano śmigłowiec, który przewiózł na lawinisko 6 ratowników i psa lawinowego. Po desancie na miejscu i rozpoczęciu przeszukiwania lawiniska, do TOPR zadzwonili turyści, którzy spadli z lawiną i poinformowali, że jeden z nich do połowy przysypany został szybko odkopany przez towarzysza i obaj zaczęli zejście do Doliny Chochołowskiej – poinformował ratownik dyżurny TOPR.

Dwaj turyści, którym nic się nie stało, dopiero widząc przelatujący śmigłowiec, zorientowali się, że może chodzić o nich i szybko zadzwonili do TOPR z informacją, że są cali i zdrowi.

Jak poinformowali ratownicy, w miejscu obrywu lawina miała ok. 250 m długości, a czoło lawiny było miejscami głębokie na ok. 3 metry.

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.