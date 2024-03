Kilka dni temu LOT zainaugurował nowe połączenie rozkładowe z Warszawy do stolicy Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Połączenia rozkładowe obsługiwane przez boeingi 737 MAX 8 będą się odbywały w wybrane dni tygodnia.

Loty LOT-em do Taszkentu. "Serce Azji Centralnej"

Rejsy na nowej trasie zaplanowano na środy, piątki i niedziele. Z Taszkentu do Warszawy będziemy mogli wrócić w poniedziałki, czwartki i soboty. Dodatkowe rejsy planowe są na kwiecień i maj. Wówczas pojawi się dodatkowy rej z Warszawy we wtorki i powrót z Taszkentu w środy.

"Uzbekistan to jeden z najbardziej intrygujących krajów świata, który ma wiele do zaoferowania pasażerom z Polski i Europy. Atrakcje Jedwabnego Szlaku, legendarne zabytki Samarkandy, Chiwy czy Buchary to kolejne unikatowe punkty na podróżniczej mapie świata, dostępne w siatce połączeń LOT-u" - mówił prezes LOT-u Michał Fijoł podczas uroczystości otwarcia nowego połączenia na Lotnisku Chopina w Warszawie, w której wziął udział m.in. ambasador Uzbekistanu w Polsce Amirsaid Agzamkhodjaev.

"Jestem przekonany, że możliwość komfortowego dotarcia do serca Azji Centralnej na pokładach naszych samolotów stworzy potencjał dla dalszego rozwoju turystyki i współpracy gospodarczej między Polską a Uzbekistanem. Nasze połączenie uruchomiliśmy również z myślą o obywatelach Uzbekistanu. Z Lotniska Chopina, które stanowi wygodny punkt przesiadkowy, podróżujący z Taszkentu mogą dotrzeć do blisko 80 miast w Europie, czy Ameryce Północnej, dostępnych w naszej siatce połączeń" – dodał Michał Fijoł.

Taszkent – wszystko "naj". Budowla, metro, pomniki…

Taszkent położony nad rzeką Chirchiq na przedgórzu Tienszanu jest jednym z największych miast Azji Środkowej. W stolicy i największym mieście Uzbekistanu turyści na pewno nie mogą narzekać na brak atrakcji. Warto zobaczyć wieżę telewizyjną, która jest najwyższą budowlą w AzjiŚrodkowej czy metro, które jest największą tego typu siecią w Azji Środkowej.

Koniecznie trzeba wstąpić na Plac Niepodległości z ogromnym globusem pokazującym mapę Uzbekistanu, który w 1992 r. zastąpił stojący tu niegdyś najwyższy pomnik Włodzimierza Lenina mierzący 30 m wysokości.

Pasjonaci historii, zabytków i architektury powinni odwiedzić Mauzoleum Junusa Chodży z XV w., pradziada założyciela dynastii Wielkich Mogołów Babura czy Muzeum Emira Timura i leżące nieopodal najpiękniejsze ogrody w Taszkencie. Miłośnicy zakupów i egzotycznych pamiątek nie mogą ominąć słynnego Bazaru Chorsu.