To nie koniec dobrych informacji! Promocja obejmuje bowiem bilety na sezon wysoki, który trwa od 22 czerwca do 1 września, co oznacza,

że będziecie mogli cieszyć się dłuższymi dniami pełnymi zabawy, ponieważ Park w tym czasie będzie otwarty codziennie aż do godziny 20:00. Bilety zakupione

w ramach tej promocji są ważne aż do 2 lutego 2025 roku, co daje mnóstwo czasu na zaplanowanie idealnej wizyty. A może zdecydujecie się przyjechać tutaj 13 lipca lub 10 sierpnia, na kiedy zaplanowano Magic Night & Beach Party, czyli eventy oferujące 13 godzin zabawy aż do 23:00, z Parkiem rozświetlonym milionami świateł i letnim klimatem.

Jeden bilet, 133 atrakcje w pełnej krasie

Energylandia to miejsce pełne emocji i różnorodnych rozrywek, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Kraina zabawy w Zatorze oferuje aż 133 atrakcje, w tym ekstremalne rollercoastery i spokojniejsze przejażdżki dla najmłodszych. Energylandia to także Park Wodny nr 1 w Europie, a dostępny w całej okazałości Water Park stanowi doskonałe miejsce na letni relaks, dzięki basenom z podgrzewaną wodą, brodzikami dla dzieci, różnorodnymi zjeżdżalniami i leżakami, na których można odprężyć po wymagającej przejażdżce na Zadra Made in Małopolska lub Pepsi Hyperion!

Wysoki sezon to również okazja do skorzystania z bogatej oferty występów artystycznych i licznych show. Profesjonalnie przygotowane spektakle dostarczą rozrywki na najwyższym poziomie, pozwalając zrelaksować się po dniu pełnym emocji.

Bilet roczny - idealna opcja dla stałych bywalców

Przypominamy, że dla tych, którzy planują częstsze wizyty, idealnym rozwiązaniem jest bilet roczny. Pozwala on na nielimitowany dostęp do Parku przez 186 dni, co sprawia, że koszt jednorazowego wejścia jest bardzo atrakcyjny – odpowiednio 4,30 zł dla dorosłych i 3,22 zł dla dzieci (do 140 cm wzrostu). Bilet roczny można zakupić online, a jego rejestracja odbywa się w kasach parku, gdzie na miejscu wykonane zostaje zdjęcie posiadacza biletu.

Energylandia to miejsce, które łączy w sobie różnorodność atrakcji z wyjątkowymi promocjami, czyniąc je doskonałym wyborem na rodzinne wyjścia, gdzie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Nie przegapcie okazji na wspaniałe letnie chwile w Zatorze – miejscu, gdzie spełniają się marzenia!