Karta Kredytowa z Żubrem w Świecie Premium Pekao pozwala zdobywać punkty i odbierać bilety lotnicze w ramach programu Miles & More. To dodatkowa propozycja uzupełniająca atrakcyjne produkty finansowe.

Bilet na podróż po Europie albo przelot w klasie biznes można zyskać, korzystając z promocyjnej oferty Banku Pekao S.A. Jest ona przeznaczona dla klientów, którzy nie mieli do tej pory karty kredytowej Banku Pekao S.A. Wystarczy spełnić proste warunki: założyć Konto Świat Premium wraz z kartą debetową, wziąć Kartę Kredytową z Żubrem RRSO 18,92 proc. i dołączyć ją do programu Miles & More oraz wykonać po minimum trzy transakcje kartami – tą wydaną do konta oraz Kartą Kredytową z Żubrem. Transakcje można wykonać w pierwszym i drugim miesiącu następującym po tym, w którym klient przystąpi do promocji. „Podróżuj z klasą – Promocja Miles & More w Świecie Premium Banku Pekao S.A.” trwa do 30 listopada 2024 r. Jej szczegóły i regulamin są na stronie banku: www.pekao.com.pl.

– Konto Świat Premium to wyjątkowa oferta połączona z możliwością realizacji planów związanych z podróżowaniem. W ramach promocji w programie Miles & More jest do zyskania aż 10 tys. mil, które można wymienić m.in. na bilet lotniczy w obie strony do jednego z miast w Europie, np. Rzymu lub Wiednia. Warto podkreślić, że z Kartą Kredytową z Żubrem z Miles & More mile zbierają się same przy okazji codziennych transakcji – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor departamentu bankowości codziennej i produktów oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Karta Kredytowa z Żubrem jest dostępna w trzech pakietach: Standardowym, Złotym i Platynowym. Im wyższy pakiet, tym korzystniejszy jest przelicznik mil zbieranych podczas zakupów. W Pakiecie Platynowym każde wydane 6 zł to 1 mila, w Pakiecie Złotym – 10 zł, a w Pakiecie Standardowym – 20 zł. Zgromadzone mile można wymieniać nie tylko na bilety lotnicze czy podwyższenie klasy podróży, lecz także między innymi na rezerwację hotelu czy wynajem samochodu. Bank Pekao jest jedynym bankiem w Polsce, który umożliwia gromadzenie mil w programie Miles & More, największym w Europie programie lojalnościowym pozwalającym gromadzić mile i wymieniać je m.in. na bilety ponad 35 linii lotniczych. Mile można wymienić na bilety przewoźników zrzeszonych w Star Alliance oraz innych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More, takich jak np.: PLL LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Brussels czy portugalski TAP.

Dla podróżników

Warto zwrócić uwagę na inne bonusy związane z kartami, atrakcyjne dla podróżujących. Posiadacze złotej karty Mastercard wydanej do Konta Świat Premium nie ponoszą za nią opłat. Ponadto mogą nią płacić w różnych walutach oraz bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów, również za granicą, korzystając z gwarancji niskich kursów, a także dokonywać płatności bezpośrednio z kont walutowych (EUR, USD, GBP, CHF).

Jeszcze więcej można zyskać, mając Kartę Kredytową z Żubrem. W Pakiecie Platynowym można otrzymać do 240 zł zwrotu rocznie za opłacenie przejazdów autostradami w Polsce oraz za granicą (5 proc. wartości transakcji, do 20 zł miesięcznie). Płacąc kartą przez internet, np. za zakup biletów lotniczych, rezerwację hotelu czy organizację wakacji, można dodatkowo otrzymać do 360 zł zwrotu rocznie (2 proc. wartości transakcji, do 30 zł miesięcznie).

Karta Kredytowa z Żubrem gwarantuje również komfort w przypadku opóźnienia lotu. Jeżeli wyniesie ono minimum godzinę, jej właściciel (usługa dostępna także w Pakiecie Złotym), wraz z czterema osobami towarzyszącymi, ma możliwość skorzystania bezpłatnie z saloniku lotniskowego z darmowymi napojami, przekąskami i Wi-Fi.

Wachlarz korzyści

Oferta Świata Premium stwarza klientom możliwość elastycznego dobrania dostosowanych do własnych potrzeb rozwiązań finansowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Radą służą przy tym Doradcy Osobiści Premium . Można na przykład pomnażać swoje pieniądze na Koncie Oszczędnościowym Premium z promocyjnym oprocentowaniem 7 proc. w skali roku albo zdecydować się na lokatę połączoną z produktami inwestycyjnymi, na której odsetki będą jeszcze wyższe, bo sięgające do 7,5 proc. w zależności od aktualnej oferty. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem inwestowania należy wypełnić ankietę MIFID – jej wynik uwzględnia poziom akceptowalnego przez klienta ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem. Można również negocjować indywidualne warunki lokowania pieniędzy, jeśli ich kwota przekracza 20 tys. zł.

Ofertę Premium można za darmo przetestować przez trzy miesiące, w tym czasie Konto Świat Premium jest bezpłatne. Po zakończeniu tego okresu żadnych opłat nie ponoszą klienci, których oszczędności w depozytach oraz produktach inwestycyjnych sięgną łącznie co najmniej 200 tys. zł. Taką możliwość, przez 12 miesięcy, mają również ci, którzy kupią produkty inwestycyjne lub wezmą pożyczkę ekspresową o wartości minimum 50 tys. zł i będą utrzymywać średnie miesięczne saldo produktów inwestycyjnych liczone jako suma ich dziennych wartości lub saldo kapitału do spłaty z tytułu pożyczki w wysokości minimum 50 tys. zł.

AP

Publikacja handlowa Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 18,92 proc. przy założeniach: przyznany limit kredytowy 7400 zł, wypłacony jednorazowo w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 17,75 proc. w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 8081,19 zł, całkowity koszt 681,19 zł obejmuje: odsetki 681,19 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 22 października 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej. Pełne informacje dotyczące Karty Kredytowej z Żubrem, w tym o opłatach, o pakietach korzyści opisanych w tym materiale, ich warunkach i ograniczeniach, a także informacje o programie Miles & More znajdziesz na Pekao.com.pl. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową – nie wiąże się ona z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta innymi niż w przypadku, gdyby wskazane usługi były świadczone odrębnie, jednakże poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży krzyżowej różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. stanowi sumę ryzyk wynikającą z poszczególnych usług świadczonych łącznie. Usługi mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że warunki cenowe mogą się różnić od wskazanych. Materiał marketingowy nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Partner