W 1999 roku japońska rysowniczka Ryo Tatsuki opublikowała komiks zatytułowany „Przyszłość, którą widziałam”, w którym – jak przypomina CNN – zawarła ostrzeżenie przed katastrofą mającą nastąpić w marcu 2011 roku. Jej przewidywania okazały się zaskakująco trafne – w tym czasie Japonia doświadczyła niszczycielskiego trzęsienia ziemi i tsunami w regionie Tohoku, które doprowadziły do katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima. Szacuje się, że kataklizm pochłonął życie około 20 tysięcy osób.

Kolejna część mangi zapowiada katastrofę w Japonii w lipcu 2025 roku

W 2021 roku Tatsuki opublikowała kolejną część komiksu, w której pojawiła się nowa przepowiednia. Tym razem artystka zapowiedziała wielkie trzęsienie ziemi mające nastąpić w lipcu 2025. Według niej wstrząsy tektoniczne między Japonią a Filipinami mają wywołać fale aż trzykrotnie wyższe niż te z 2011 roku.

Wprawdzie sejsmolodzy od dawna ostrzegają, że dokładne przewidzenie, kiedy nastąpi trzęsienie ziemi jest prawie niemożliwe, prognoza ta – jak zauważa CNN – wywołała falę niepokoju w sieci, skutkując masowym odwoływaniem wyjazdów turystycznych do Japonii.

Turyści masowo odwołują wyjazdy do Japonii

Spekulacje te odstraszyły głównie podróżnych z Chin kontynentalnych i Hongkongu, które są odpowiednio drugim i czwartym co do wielkości źródłem turystów w Japonii. Strach rozprzestrzenił się również na inne rynki, takie jak Tajlandia i Wietnam. W tych krajach media społecznościowe są przepełnione postami i filmami ostrzegającymi ludzi, przed podróżą do Japonii. CN Yuen, dyrektor biura podróży z Hongkongu, przyznał, że już w okresie wielkanocnym liczba rezerwacji wyjazdów do Japonii zmniejszyła się o 50%. Przewiduje również, że w nadchodzących dwóch miesiącach spadek zainteresowania podróżami do tego kraju może być jeszcze większy.

Ryo Tatsuki cieszy się w Japonii dużą popularnością

Prace Tatsuki cieszą się dużą popularnością w Azji Wschodniej, a jej fani często wierzą, że potrafi ona dokładnie przewidzieć przyszłe wydarzenia. Jej przepowiednia trzęsienia ziemi w 2011 roku - lub zbieg okoliczności - sprawił, że Tatsuki stała się sławna nie tylko w Japonii, ale także w innych częściach Azji, takich jak Tajlandia i Chiny. Według wydawcy komiks sprzedał się w 900 000 egzemplarzy. Został również opublikowany w języku chińskim.

Fani wierzyli, że Tatsuki przewidziała również śmierć księżnej Diany i piosenkarza Freddiego Mercury'ego, a także pandemię Covid-19, jednak krytycy twierdzą, że jej wizje są zbyt niejasne, aby można je było traktować poważnie.

Zagrożenie trzęsieniem ziemi w Japonii

Silne trzęsienia ziemi nie są Japonii obce. Wszystko przez jej położenie na Pierścieniu Ognia, obszarze intensywnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej po obu stronach Oceanu Spokojnego.

Obawy przed „wielkim trzęsieniem ziemi” narastają od czasu, gdy japoński rząd ostrzegł w styczniu, że istnieje 80% szans na silne trzęsienie ziemi, które nawiedzi południową część Nankai w ciągu 30 lat. Niektórzy sejsmolodzy jednak krytycznie odnoszą się do tych ostrzeżeń, kwestionując ich trafność.