W tym roku letni wyjazd wypoczynkowy planuje 51 proc. badanych Polaków - wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. Większość wybiera wyjazd w kraju, ale osoby planujące wycieczkę za granicę najczęściej wybierają się do Chorwacji, Grecji oraz Włoch. Z analiz GUS oraz Związku Banków Polskich („Wakacyjny portfel Polaków”) wynika zarazem, że rosną wydatki na wakacje oraz ich udział w dochodach przeciętnej polskiej rodziny. Nasi rodacy, szczególnie zamożni, nie chcą oszczędzać na swojej wygodzie.

Za zakupy i usługi zapłacisz… obrączką

Bank Pekao S.A. przygotował dla klientów bankowości prywatnej szereg udogodnień pozwalających na komfortowe i – co równie ważne – bezpiecznie podróżowanie po świecie. Podczas nawet najbardziej egzotycznych wojaży nie muszą się oni martwić o gotówkę w obcej walucie.

Płatności za zakupy i usługi w dowolnym punkcie świata stały się dla klientów bankowości prywatnej Banku Pekao niezwykle proste… wystarczy mieć przy sobie stylową obrączkę! To innowacyjne wodoodporne urządzenie, które bez baterii i konieczności ładowania umożliwia wykonywanie płatności – wystarczy zbliżyć rękę do terminala. Płatności do 100 zł nie wymagają wpisywania PIN, przy większych używamy takiego kodu, jak do karty. Kartę Banku Pekao łatwo dodamy do obrączki płatniczej w aplikacji mobilnej PeoPay. Co więcej, obrączką płatniczą można także, podobnie jak kartą, wypłacać gotówkę z bankomatów wyposażonych w czytnik zbliżeniowy.

Klienci Bankowości Prywatnej mogą zamówić obrączkę za darmo, jeśli spełnią warunki promocji „Płatności w wyjątkowo dobrym stylu z Bankiem Pekao” obowiązującej do 30 września 2025 roku. 1

Mobilny internet gdzie chcesz i przydatne ubezpieczenie

Posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem RRSO 18,24% i Pekao World Elite Mastercard RRSO 27,59% zyskują 100-proc. rabat na zakup pakietu danych mobilnych 3GB z aplikacji FlexiRoam do wykorzystania przez 15 dni w ponad 120 krajach na całym świecie. Promocja „Wygodna podróż z eSim” trwa do 31 marca 2026 roku. 2

Prestiżowa karta kredytowa Pekao World Elite Mastercard obejmuje przy tym bogaty wachlarz usług dodatkowych szczególnie przydatnych w podróży, w tym ubezpieczenia assistance, NNW oraz kosztów leczenia za granicą i rezygnacji z podróży, uszkodzenia albo utraty bagażu, opóźnienia lotu czy ubezpieczenia udziału własnego z tytułu uszkodzenia auta. Można też bezpłatnie wraz z osobą towarzyszącą korzystać z saloników VIP na lotniskach całego świata, niezależnie od klasy biletu czy linii lotniczych, w ramach programu Priority Pass. Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń i usług dodatkowych zapewnia również druga prestiżowa karta dostępna dla klientów bankowości prywatnej – Pekao Visa Infinite RRSO 30,43%. 3

W promocji „Płatności bez granic” transakcje walutowe są przeliczane według kursów systemów płatniczych Visa lub Mastercard, obowiązujących w dniu otrzymania zlecenia obciążenia karty. Bez dodatkowej prowizji. 4

Do 30 września, w ramach promocji „LATO2025 z ubezpieczeniem „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A.”, dostępna jest także zniżka na ubezpieczenie podróżne w PZU. 5

Supermoc nagród w Miles & More

Bank Pekao jako jedyny w Polsce udostępnia swoim klientom możliwość zbierania mil w największym w Europie programie lojalnościowym Miles & More. Zgromadzone mile można wymienić na bilety lotnicze ponad 35 przewoźników, np. PLL LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Brussels czy portugalskiego TAP, albo wykorzystać do podwyższenia klasy podróży samolotem, rezerwacji hotelu, wynajęcia auta czy też uzyskania nagród rzeczowych.

Mile mogą zbierać obecni i nowi posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem oraz obu kart bankowości prywatnej. Wystarczy, że w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 dołączą swoją kartę do programu Miles & More. Po pierwszej transakcji można otrzymać 1000 mil powitalnych. 6

A to tylko niektóre usługi udostępnione w ramach „supermocy” Banku Pekao. Użytkownicy bankowości prywatnej mogą swobodnie korzystać z propozycji rekomendowanych przez Pekao podczas podróży i dostępnych dla klientów banku, np. w bardzo prosty sposób zakupić w aplikacji PeoPay elektroniczne winiety 7 (których nie trzeba drukować ani przyklejać do szyby auta) na przejazdy autostradami i płatnymi drogami w Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i na Węgrzech, albo korzystać z atrakcyjnych cashbacków za zakupy 8.

Materiał marketingowy

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Kalkulacje na reprezentatywnym przykładzie - na dzień 15.05.2025 r. dla kart Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite, na dzień 08.05.2025 r. dla Karty Kredytowej z Żubrem. Kredytodawcą jest Bank Pekao SA. Bank wydaje kartę kredytową po ocenie zdolności kredytowej.

1 Regulamin promocji „Płatności w wyjątkowo dobrym stylu z Bankiem Pekao” dostępny na https://www.pekao.com.pl/private-banking/rachunki-i-karty/obraczki-platnicze.html

2 Regulamin promocji „Wygodna podróż z eSIM” na pekao.com.pl/konto

3 Posiadacz karty jest objęty ubezpieczeniem grupowym. Informacje o zakresie ubezpieczenia oraz ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności zawarte są w odpowiednich warunkach ubezpieczenia dostępnych na www.pekao.com.pl.

4 Promocja „Płatności bez granic” dla kart kredytowych trwa do 30.09.2025 r. Regulamin promocji na www.pekao.com.pl/karta-z-zubrem.

5 Promocja do 30.09.2025 r. (nie łączy się z innymi promocjami). Regulamin promocji na pekao.com.pl. Bank Pekao S.A. jest agentem ubezpieczeniowym, zakładem ubezpieczeń jest PZU SA.Informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Bezpieczna podróż dla klientów Banku Pekao S.A., dostępnych na pekao.com.pl oraz pzu.pl.

6 Regulaminy Programów „Zbieram mile z prestiżową kartą kredytową Pekao” i „Zbieram mile z Kartą Kredytową z Żubrem” dostępne na www.pekao.com.pl. Program we współpracy z Miles & More GmbH i Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. Regulamin programu Miles&More na stronie www.miles-and-more.com i w aplikacji mobilnej Miles & More.

7 Umowa o usługę Autostrady i e-winiety zawierana jest z Autopay Mobility Sp. z o.o. Bank udostępnia możliwość zawarcia tej umowy w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24.

8 Zwrot 5% (do 100 zł miesięcznie przez 6 miesięcy) za określone transakcje w ramach promocji „Płatności w wyjątkowym stylu z Bankiem Pekao”. Promocja do 30.09.2025 r. Regulamin dostępny na https://www.pekao.com.pl/private-banking/rachunki-i-karty/obraczki-platnicze.html