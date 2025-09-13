Pasażer miał ogromne szczęście. Analitycy wyjaśnili, że to niezwykłe, aby osoba siedząca na fotelu 11A przeżyła taką katastrofę. Fotel znajduje się dokładnie w miejscu łączenia dźwigara skrzydła, co stwarza zagrożenie w przypadku uderzenia samolotu o ziemię. Jednak inny czynnik mógł przyczynić się do przeżycia katastrofy. Szanse na przeżycie są generalnie uważane za największe w tylnej części samolotu, ponieważ maszyny najczęściej uderzają w ziemię nosem, a przednia część samolotu jest strefą zgniotu. Ocalały pasażer siedział dość blisko przodu, ale bezpośrednio przy wyjściu awaryjnym przed lewym skrzydłem. Prawdopodobnie bliskość najbliższego wyjścia może zadecydować o życiu lub śmierci w wypadku lotniczym.

Jak się zachować gdy w kabinie pojawi się dym?

W przypadku, gdy w kabinie pojawi się dym kluczowe jest, aby pasażerowie mogli opuścić samolot jak najszybciej. Paliwo lotnicze jest łatwopalne i może eksplodować. Eksperci zalecają zapamiętanie odległości do najbliższego wyjścia awaryjnego przed każdym startem. Zalecają policzenie liczby rzędów foteli do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, przed startem i lądowaniem. W przypadku pożaru, jeśli kabina jest zadymiona, a wyjścia awaryjne są słabo widoczne, można znaleźć drogę ucieczki po omacku. Według badań, osoby siedzące nie dalej niż siedem rzędów od działającego wyjścia ewakuacyjnego, najlepiej na miejscu przy przejściu, mają większe szanse na przeżycie. To nie znaczy, że pozostali pasażerowie nie mają szans, ale prawdopodobieństwo przeżycia jest niższe Ocalały z katastrofy pasażer prawdopodobnie skorzystał na tym, że jego miejsce przy oknie było jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym, co umożliwiło mu szybką ucieczkę z samolotu. Wiele osób nie docenia, jak niebezpieczny może być dym pożarowy. W najgorszym przypadku dym może doprowadzić do utraty przytomności już po trzech, pięciu oddechach, ponieważ jest bardzo toksyczny.

Pułapka pasów bezpieczeństwa w samolocie

Samoloty muszą być zatem projektowane tak, aby umożliwić pełną ewakuację w ciągu 90 sekund, nawet jeśli dostępna jest tylko połowa wyjść awaryjnych. Jednak testy często różnią się od rzeczywistych sytuacji awaryjnych. Uczestnicy badania wiedzą, czego się spodziewać, podczas gdy pasażerowie nie. Są oni również często starsi, wolniejsi i słabsi. Eksperci radzą pasażerom podróżującym z rodziną lub przyjaciółmi, aby siadały razem, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi dopłatami. Osoby, które się znają, nieuchronnie będą próbowały się odnaleźć w nagłych wypadkach. To zabiera cenny czas podczas ewakuacji. Czasami nawet pozornie banalna informacja może uratować życie. W nagłych przypadkach tak prosta czynność jak odpięcie pasów bezpieczeństwa staje się problematyczna. Większość ludzi zna pasy bezpieczeństwa z samochodów, gdzie naciska się przycisk zamiast zapiąć lub odpiąć klamrę. W ekstremalnych warunkach banalne, zdawać by się mogło, odpięcie klamry jest bardzo trudne. Niemniej jednak, bezpieczniej jest zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa podczas lotu. Czasami w powietrzu mogą zdarzyć się incydenty, na przykład z powodu silnych turbulencji, które mogą spowodować co najmniej upadek z fotela. Nawet z luźnym pasem bezpieczeństwa można uniknąć obrażeń. Jeśli podczas lotu zapali się sygnalizacja zapięcia pasów, a Ty stoisz w przejściu lub w toalecie, jak najszybciej udaj się na swoje miejsce i zapnij pasy. Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają pasażerom uważne zapoznanie się z instrukcjami otwierania wyjść awaryjnych, a także z instrukcjami dotyczącymi masek tlenowych. Pasażerowie często zakładają maski tlenowe na usta zamiast na nos i usta. Maski wypadają ze schowków w suficie w przypadku gwałtownego spadku ciśnienia, na przykład z powodu dziury w obudowie samolotu, ale tylko prawidłowo użyte mogą zapewnić pasażerom wystarczającą ilość tlenu.

Ryzyko związane z bagażem podręcznym w samolocie

W każdym briefingu bezpieczeństwa podkreśla się, że bagaż podręczny musi pozostać w samolocie podczas ewakuacji. Wielokrotnie pojawiają się doniesienia o tym, że pasażerowie i tak sięgają do schowków po swój bagaż, co zabiera cenny czas na bezpieczną ewakuację również pozostałym pasażerom. Często ludzie, swoimi telefonami komórkowymi nagrywają filmy zamiast opuszczać samolot. Pojawiają się głosy, że filmowanie ewakuacji powinno być karalne, tak jak zabieranie ze schowka bagażu podręcznego. Kurtka czy bluza z zamykanymi kieszeniami, w których można schować paszport i karty kredytowe, na czas startu i lądowania gwarantują, że będziemy mieli przy sobie wszystko, co niezbędne w przypadku, gdy trzeba było niezwłocznie opuścić samolot.