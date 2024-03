Aplikacja PKP Intercity zyskuje coraz większą popularność, głównie ze względu na wygodę w kupowaniu i rezerwowaniu biletów. Wkrótce może zyskać jeszcze większe uznanie wśród pasażerów. Za sprawą jednej istotnej zmiany.

Koniec kontroli biletów PKP Intercity?

Popularnością aplikacji pochwalił się na platformie X (dawniej Twitter) Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

" 4 000 000! Tyle biletów PKP Intercity sprzedaliśmy już przez naszą aplikację mobilną. Zajęło to rok i kwartał" – napisał.

Przy okazji zdradził, że w "bliskiej przyszłości" w aplikacji pojawią się nowe funkcjonalności. Będziemy mogli m.in. zobaczyć pociągi na mapie czy zgłosić problemy drużynie konduktorskiej bezpośrednio z aplikacji. Najbardziej rewolucyjną zmianę zapowiedział dość tajemniczo.

"[…] w bliskiej przyszłości wzbogacimy ją o kolejne funkcje jak: możliwość komunikacji i zgłaszania problemów drużynie konduktorskiej, podgląd pociągów PKP IC na mapie w aplikacji czy self-checking na naszych pokładach" – napisał wiceprezes.

Wspomniany "self-check-in" to najprawdopodobniej możliwość samodzielnego "zameldowania się" w pociągu, dzięki czemu moglibyśmy uniknąć kontroli biletów.

Pasażerowie nie są aż tak zachwyceni

Usługa, która pilotażowo ma być wprowadzona najpierw w pociągach Pendolino, znacznie ułatwiłaby podróż pasażerom. Po "samodzielnej odprawie" będą mogli spokojnie zapaść w drzemkę, nie czekając na kontrolę biletów, dzierżąc w dłoniach dowód tożsamości.

Na razie jednak internauci mają więcej krytycznych uwag pod adresem aplikacji niż powodów do zadowolenia.

"A może, zamiast marzyć i opowiadać niestworzone historie, to najpierw poprawicie to, co jest, czyli dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku,bo niestety na tę chwilę bardzo ciężko korzysta się takim osobą z tej aplikacji; Szkoda tylko, że bilet trzeba kupić albo wymienić z wyprzedzeniem, nawet te 5 minut. Wg mnie to absurd, że podjeżdża pociąg, w którym są wolne miejsca, ale nie można już kupić biletu, chyba że za dodatkową opłatą u obsługi; Może 4 mln sprzedanych biletów to jest jakiś sukces, ale ocena użytkowników 2.2 to cieniutko — warto popracować, żeby było lepiej, bo taka ocena nie »przyciąga«" — komentowali pod wpisem wiceprezesa PKP Intercity.