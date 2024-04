Absolutny top majówki 2024 to dwa popularne państwa Europy. Tak przynajmniej twierdzi platforma eSky.pl, która przeanalizowała dane dotyczące kierunków wybieranych przez polskich turystów w terminie od 27 kwietnia do 4 maja 2024 r.

Najpopularniejsze kierunki na majówkę 2024

Polacy na majówkę 2024 wybiorą się do pięciu krajów. Numerem jeden jest słoneczna Hiszpania, a szczególnie region Costa Dorada (Salou, Calafell i Vandellòs) oraz Majorka (Can Picafort, Calvia i Santa Margalida). Loty do tych miejsc to aż 40 proc. rezerwacji zarejestrowanych poprzez platformę eSky.pl.

Reklama

Na drugim miejscu znalazła się Malta, do której rejs zarezerwowało 36 proc. badanych. Topowie miasta na Malcie to: Qawra, Bugibba, Mellieha, Pembroke, Gzira oraz Sliema. To kierunek szczególnie lubiany przez rodziny z dziećmi.

Reklama

"Malta jest atrakcyjnym kierunkiem zwłaszcza na rodzinne wakacje. Po pierwsze, ogromne znaczenie dla osób z dziećmi ma czas trwania lotu, który w przypadku Malty wynosi ok. trzech godzin. Po drugie, dzięki niedużym odległościom łatwo dostać się do głównych atrakcji na wyspie, a ich zwiedzanie przebiega dużo szybciej w porównaniu z innymi kierunkami na południu Europy. Urokliwe miasteczka, niebanalna przyroda, parki tematyczne czy interaktywne muzea dostarczą mnóstwo rozrywki zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom" – wspomniał w komunikacie prasowym Jarosław Grabczak, ekspert platformy podróży eSky.pl.

Co ciekawe, na majówkę wybieramy również tradycyjnie popularne kierunki wakacyjne, takie jak Kreta, region Emilia-Romania we Włoszech, czy takie tureckie miasta, jak Antalya, Alanya czy Side.

Majówka 2024. Ważne też, żeby było…tanio

Rezerwując loty na majówkę 2024, zwracamy uwagę nie tylko na piękne okoliczności przyrody, gwarancję słońca, czyste plaże i moc atrakcji dla naszych pociech. Planując majówkę, trzymamy się też za portfele. Dlatego też wielu Polaków rezerwuje loty z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dzięki temu polscy turyści zapłacili ok. 30-40 proc. mniej niż za rezerwację w szczycie sezonu. Najbardziej opłaciło się polowań na okazję, jeśli chodzi o weekend na Malcie. Ceny najtańszych pakietów lot + hotel zaczynały się już od 2,4 tys. zł za osobę. Atrakcyjnie cenowo były również wyjazdy do Hiszpanii. Za 5- lub 7-dniowy pobyt Polacy zapłacili ok. 2,5-2,7 tys. zł od osoby. Z kolei lot i 5-dniowy pobyt na Krecie ze śniadaniem i obiadokolacją kosztował od 2,2 do 2,5 tys. zł za osobę.