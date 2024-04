W tym roku majówka może przeciągnąć się do 5, a nawet 9 dni. Jako że 1 i 3 maja, które są dniami wolnymi od pracy, wypadają w tym roku w środę i piątek, wystarczy wziąć 1 dzień urlopu na 2 maja. Kolejne dwa dni wolnego zmienią nam majówkę w prawdziwy, 9-dniowy urlop.

Majówka 2024 oczami internautów

Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, koniecznie musicie mu przekazać taką radosną wieść.

Nawet jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to od czego mamy wróżbitów i jasnowidzów? Oni wiedzą wszystko!

W kwestiach pogodowych możemy liczyć na telewizyjne "pogodynki". One zawsze z uśmiechem przekażą nam nawet najgorsze wieści.

Na majówkę wszyscy czekają z utęsknieniem. Snujemy ambitne plany, rozmyślamy o wymarzonym wypadzie na weekend, niezapomnianych chwilach. Rzeczywistość czasami brutalnie sprowadza nas na ziemię.

Jedni wybierają się do ciepłych krajów, by wylegiwać się na złotych piaskach rajskich plaż. Kto nie ma takiej możliwości, będzie się wylegiwał, gdzie się da. W mieście też się da.

Nie trzeba zresztą daleko odlatywać. Wystarczy nawet ciasny, ale własny kąt. Ot, chociażby taka przydomowa działeczka.

Jak działeczka, to wiadomo! Sąsiedzi i Polaków ulubiona weekendowa aktywność na świeżym powietrzu, czyli grillowanie!

Majówka to nie tylko czas grillowania, plażowania i zwiedzania. Niektórzy wolą przeznaczyć ten weekend na to, by wreszcie odpocząć. Po prostu w zaciszu własnych czterech ścian i w domowych pieleszach.

Pamiętajcie, że życie jest niesprawiedliwe. W majówkę ktoś musi też pracować, by ktoś inny mógł mieć wolne. Nie lękajcie się jednak korpoludki i pracoholicy! We wszystkim można znaleźć jakieś jasne strony!

Jaka by ona jednak nie była, niech będzie dla Was piękna i niezapomniana!