W tym roku majówka może przeciągnąć się do 5 dni. Jako że 1 i 3 maja, które są dniami wolnymi od pracy, wypadają w tym roku w środę i piątek, wystarczy wziąć 1 dzień urlopu na 2 maja, by dłużej korzystać z uroków wolnego. Niestety, pogoda nie będzie nam sprzyjała.

Pogoda na majówkę 2024. Nie tylko będzie zimniej, ale…

Choć trudno w to uwierzyć po upalnym kwietniu, początek maja zapowiada się raczej chłodno. Eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW przewidują, że na początku maja wystąpi ujemna anomalia temperatury.

Mówiąc wprost, oznacza to, że temperatury będą niższe niż zwyczajowe normy dla tego okresu z lat 1991-2020.

Średnia temperatura powietrza w okresie od 29 kwietnia do 5 maja zdaniem synoptyków wyniesie od 8 st. C w górach i nad morzem, poprzez 10-11 st.C w centrum i na zachodzie, do 12 st. C na południu. Synoptycy nie wykluczają nawet wystąpienia temperatur minimalnych poniżej 0 st. Celsjusza.

Nie tylko będzie zimniej, ale też w wielu miejscach opady przekroczą normy dla tego okresu. Według analiz pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tygodniowa suma opadów w dniach od 29 kwietnia do 5 maja ma przekroczyć normy z lat 1991-2020 praktycznie w Całej Polsce. Anomalia sumy opadu w skali kraju ma z kolei wynieść od 105 do 248 proc. w stosunku do norm wieloletnich.

Wierzyć w te prognozy czy nie?

"Nie jest zła prognoza. Średnia temperatura w kolejnych tygodniach i tak będzie wzrastać" – pocieszają optymiści w mediach społecznościowych. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że mówimy o zwyczajowych normach, a to nie oznacza automatycznie, że będzie zimno. Na początku maja i tak możemy się spodziewać kilkunastu, a nawet ok. 20 stopni C w ciągu dnia w większości kraju.

Jeżeli chodzi o opady, w większości będą to przelotne deszcze, do jakich wiosną jesteśmy przyzwyczajeni. Mogą się pojawić silniejsze ulewy z porywistym wiatrem oraz burze z gradem.

Jak przypominają nie tylko synoptycy, ale i komentujący przewidywania internauci, prognozy długoterminowe zawsze są obarczone ryzykiem zmienności.

"Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych" - wytłumaczyło na swojej stronie internetowej CMM IMGW.