Nowe, wakacyjne kierunki loty odbywać się będą z lotnisk Warszawa oraz Warszawa-Radom. Wśród nich rejs do stolicy państwa, które robi furorę wśród polskich turystów.

Loty do Rymunii i Rijadu

Jedną z nowości polskiego przewoźnika jest lot do Oradei w Rumunii. Rejsy będą realizowane 4 dni w tygodniu z lotniska Chopina w Warszawie. Cena biletu wynosi ok. 365 zł.

Od 4 czerwca na warszawskim lotnisku ruszą także rejsy do Arabii Saudyjskiej. Loty z Warszawy do Rijadu będą realizowane 3 dni w tygodniu. Cena biletu to koszt ok. 2679 zł.

Nowe rejsy z lotniska Warszawa-Radom

PLL LOT uruchamia także sezonowe kierunki wakacyjne z lotniska Warszawa-Radom. Wśród nich są loty do Ochryda w Macedonii Północnej, któreod 24 czerwca do 30 września 2024 realizowane będą raz w tygodniu. Cena biletu to ok. 709 zł.

Od 14 czerwca do 20 września 2024 r. raz w tygodniu odbywać się będą rejsy do Prewezy w Grecji. Cena biletu to ok. 760 zł. Dużą popularnością cieszyć się będzie zapewne lot do stolicy Albanii Tirany. Rejsy będą realizowane raz w tygodniu od 16 czerwca do 29 września 2024, a Cena biletu to ok. 720 zł.