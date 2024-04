W większości nawet najbardziej atrakcyjnych turystycznie kurortów wolnych pokoi jest więcej, dzięki średnie stawki są odrobinę niższe niż przed rokiem.

Nie szukaj na ostatnią chwilę

Średnio o 20 zł mniej w porównaniu z ub.r. zapłacimy za nocleg dla dwóch osób podczas majówki w 2024 roku w 10 popularnych miejscowościach turystycznych, jak wynika z szacunków HREIT opartych o dane booking.com. Prawie 630 zł to wciąż nie jest mało, ale i tak nieco taniej niż przed rokiem. W przypadku niektórych propozycji w cenę mamy wliczone śniadania.

Na dodatek analiza mówi o stawkach dla osób szukających oferty na ostatnią chwilę, czyli niewiele ponad tydzień przed długim weekendem. Jeśli poszerzymy zakres wyszukiwania poza obiekty hotelowe i poszukamy noclegu np. w wynajętym mieszkaniu lub na prywatnej kwaterze, to znajdziemy też dużo tańsze rozwiązania.

Najdroższa majówka 2024

Z analiz wspomnianego developera wynika, że od lat na liście najdroższych majówkowych propozycji utrzymuje się Sopot. Osoby szukające na ostatnią chwilę noclegu w tym popularnym nadmorskim kurorcie muszą się liczyć ze średnią stawką ponad 750 zł za dobę w hotelu na przeciętnym poziomie. Trzeba podkreślić, że jak na Sopot jest to cena przeciętna.

Znaleźć tu więc można zarówno ogłoszenia z noclegami tańszymi, jak i jeszcze droższymi. Na turystów, którzy chcą spędzić majówkę 2024 w Sopocie, czeka jeszcze ponad 1/4 wolnych miejsc noclegowych, jak wynika z danych booking.com.

Drogo jest także w Świeradowie-Zdroju, Szklarskiej Porębie czy Karpaczu. W tych górskich miejscowościach wypoczynkowych przeciętna stawka za dobę wynosi ponad 650 zł, a nierzadko i ponad 700 zł. Na dodatek już teraz obłożenie jest tu spore. Na tydzień przed majówką zarezerwowanych jest już ok. 80 proc. miejsc noclegowych. Rekordowy jest Świeradów-Zdrój, gdzie stawka za dobę jest o kilka procent wyższa niż przed rokiem, co ma zapewne związek z potencjalnie większym niż przed rokiem obłożeniem.

Najtańsza majówka 2024

Majówka 2024 może być tańsza, jeżeli wybierzemy się do innych miejscowości. Niższe ceny oferują hotelarze w Kołobrzegu, Zakopanem czy Międzyzdrojach. Tutaj za noclegi dla dwóch osób podczas tegorocznej majówki trzeba średnio zapłacić ok. 600 zł. za dobę. Stawka i tak jest wciąż wysoka, ale w tym przypadku wynika to po części z tego, że na turystów czeka już tylko ok. 15-20 proc. wolnych miejsc noclegowych.

Najtańsze noclegi na majówkę 2024 turyści znajdą w Wiśle. Przynajmniej biorąc pod uwagę przebadane przez firmę HREIT miejscowości. W tym popularnym kurorcie przeciętna stawka z hoteli wynosi niecałe 520 zł. Nic więc dziwnego, że mimo i tak dość wysokiej ceny obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi już ok. 80 proc.