Planując majówkę pamiętaj o zniżkach przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Upoważnia ona do bezpłatnego wstępu do parków narodowych, do zniżek na przejazdy kolejowe oraz do wielu innych zniżek m.in. w instytucjach kultury ośrodkach sportowych i rekreacyjnych.