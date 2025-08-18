7 tras na spacer z psem w Szczyrku i okolicach

W poszukiwaniu przyjaznej psom destynacji na urlop warto wybrać się do Szczyrku – pierwszego w Polsce kurortu, który kieruje swoją ofertę także do czworonożnych przyjaciół. Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku przygotował zestawienie siedmiu tras, które doskonale sprawdzą się na spacery z pupilem.

Reklama

1. Centrum - Wczasowa - Sanktuarium „na Górce” - Osiedle Podmagura - Klimczok

Prosto z centrum Szczyrku podążamy krętą ulicą Wczasową. Pierwszy przystanek robimy w Sanktuarium „Na Górce”. Mieści się ono na wysokości 670 m n.p.m. To tu docierają liczne pielgrzymki, m.in. przez objawienie, które miało tu miejsce 1894 r. czy grotę ze źródełkiem z krystalicznie czystą, górską wodą.

Dalej idziemy szlakiem niebieskim przez Osiedle Podmagura, kierując się na Klimczok. Po drodze możemy cieszyć się pięknymi krajobrazami pasma Skrzycznego, będącego przeciwstokiem do Klimczoka. W licznych punktach widokowych można zrobić przystanek - na wodę dla psa czy wspólny odpoczynek.

2. Centrum - Beskidzka - Górska - zielony szlak

Inną wartą rozważenia trasą jest spacer od samego centrum ulicą Beskidzką do ul. Górskiej. Stąd udajemy się do końca Szczyrku Biłej. Następnie włączamy się na zielony szlak, prowadzący prosto na Klimczok – górę, która według legendy była kryjówką słynnego zbójnika żywiecko-śląskiego pogranicza – Klimczoka. Z Klimczoka schodzimy niebieskim szlakiem do Sanktuarium na Górce, a następnie ul. Turystyczną (przy Hotelu Mercure) schodzimy do ścisłego centrum.

3. Centrum - Leśna - Skrzyczne - dolna stacja kolei

Reklama

Znów wyruszamy z centrum Szczyrku z rynku. Z placu św. Jakuba przechodzimy mostkiem na drugą stronę rzeki Żylicy i kierujemy się w prawo. Docieramy do ulicy Leśnej i kierujemy się zielonym szlakiem prosto na Skrzyczne – najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim w polskich zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Wracamy natomiast szlakiem niebieskim. Naszą przygodę kończymy przy dolnej stacji kolei linowej COS OPO Szczyrk.

4. Plac św. Jakuba - Deptak nad Żylicą

Ci, którzy wolą spędzić czas w centrum, by móc napić się kawy czy zjeść coś pysznego, powinni wybrać spacer ścieżką pieszą Deptakiem nad rzeką Żylicą. Nadaje się idealnie do spacerów z dziećmi oraz czworonogami. Przy okazji w upalny dzień można schłodzić nogi i łapki w potoku Żylicy! Ścieżka biegnie od skrzyżowania w centrum przy Urzędzie Miejskim w dół Szczyrku do Skalitego. Znajdziemy tu liczne atrakcje – jak choćby restauracje i kawiarnie czy miejsca zabaw dla dzieci. To świetna destynacja na odpoczynek dla całej rodziny, bez względu na porę roku.

5. Biały Krzyż (Przełęcz Salmopolska) - Malinowska Skała - Skrzyczne - centrum

Przełęcz Salmopolska leży na styku Wisły i Szczyrku. Biorąc pod uwagę fakt, że położona jest ona na wysokości 934 m n.p.m., do pierwszego punktu na trasie pozostaje naprawdę krótki odcinek. To najkrótsza i najprostsza trasa prowadząca na Malinowską Skałę, dlatego będzie odpowiednia dla turystów z czworonogami. Dalej udajemy się na Skrzyczne, przechodząc przez jeden z najbardziej malowniczych szlaków w całym regionie. Warto zatrzymać się w Schronisku PTTK Skrzyczne, położonym na wysokości 1250 m n.p.m. Po gorącej kawie i regenerującym posiłku pora na powrót zielonym szlakiem prosto do centrum Szczyrku.

Ważne Ważne! Dojazd na Przełęcz Salmopolską autobusem Wispol lub własnym środkiem transportu.

6. Centrum - Wczasowa - Sanktuarium „na Górce” - Wrzosowa - Górska - centrum

To łatwiejszy wariant pierwszej trasy. Z centrum Szczyrku kierujemy się w stronę sanktuarium, przemierzając ulicę Wczasową. Z tego miejsca rozciągają się widoki na Skrzyczne i Skalite. Po odpoczynku na wysokości 760 m n.p.m. możemy wracać w stronę centrum – ulicą Wrzosową i Górską.

7. Biały Krzyż (Przełęcz Salmopolska) - Kotarz - Przełęcz Karkoszczonka - Pasterska - Szczyrk Biła - Górska - centrum

Startujemy z parkingu obok Białego Krzyża czerwonym szlakiem na Kotarz. Trasa liczy 3 km w jedną stronę i jest stosunkowo łatwa – bez problemu pokonamy ją i z czworonogiem, i z dziećmi. Góra ta jest częścią Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Na jej szczycie znajdziemy niezwykłą atrakcję – kamienny Ołtarz Europejski, zbudowany z materiałów z całego świata. Tworzą go m.in. kamień z Mount Everestu, kamień z ruinWorld Trade Center czy meteoryt z krateru w Arizonie. Dalej trasa prowadzi przez głęboką Przełęcz Karkoszczonkę. To właśnie tędy biegnie granica między Brenną a Szczyrkiem. Po jej przemierzeniu kierujemy się na ulicę Pasterską (gdzie znajdziemy prywatne schronisko Chata Wuja Toma) do Szczyrku Biłej, a następnie Górską aż do centrum.

Podróżowanie z czworonogiem- regulamin

*Warto pamiętać, że podczas korzystania ze środków transportu publicznego pies powinien mieć kaganiec lub kantar, niezależnie od jego rasy czy rozmiarów. Zawsze należy dostosować się do obowiązującego regulaminu. Podróżowanie z czworonogiem to jednak ogromna przyjemność, dlatego dobrze jest tak zaplanować trasy, by cieszyły każdego uczestnika wycieczki.