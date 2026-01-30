Gdzie Polacy lubią jeździć na nartach?

30 proc. Polaków uważa, że najlepsze warunki do jazdy na nartach i snowboardzie panują w Polsce, ale aż 60 proc. wskazuje zagraniczne kurorty – głównie w Austrii (21 proc.), Włoszech (13 proc.) i Szwajcarii (9 proc.). Z badania Rankomat.pl wynika jeszcze, że dla 50 proc. narciarzy kluczowe przy wyborze tras zjazdowych jest bezpieczeństwo na stoku, a 41 proc. wybiera kurorty z długimi trasami. Tymczasem na polskich stokach najbardziej narzekamy na brak długich i licznych tras (40 proc.), ubogą ofertę dla dzieci (37 proc.) oraz brak przepustowych wyciągów (34 proc.).

W tym roku zima jest łaskawa dla narciarzy i snowboardzistów. Ferie, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu zachęcają więc do wyjazdów na stoki. Zdania na temat jazdy na nartach w Polsce i za granicą zawsze były podzielone. Dlatego eksperci Rankomat.pl zapytali osoby uprawiające sporty zimowe, gdzie znajdują się najlepsze stoki narciarskie i co jest dla nich ważne podczas wyboru trasy.

Polska na prowadzeniu, ale Austria tuż za nią

Według danych, aż 30 proc. Polaków uważa, że to właśnie w Polsce są najlepsze warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. Drugie miejsce zajmuje Austria z wynikiem 21 proc., a podium zamykają Włochy (13 proc.). Popularne są także Szwajcaria (9 proc.), Słowacja (6 proc.) oraz Francja (6 proc.). 10 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Narciarze proszeni o doprecyzowanie swojego wyboru wskazywali na Tatry i Podhale (18 proc.), Beskidy (8 proc.), austriacki Tyrol (8 proc.), włoskie Dolomity (4 proc.) i szwajcarskie Valais (2 proc.).

Podczas wyboru kurortu narciarskiego Polacy zwracają największą uwagę na bezpieczeństwo – patrole, dobre oznakowanie tras i kulturę jazdy wskazało 50 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się długość i liczba tras narciarskich (41 proc.) oraz nowoczesność infrastruktury (40 proc.). Ważna jest też oferta dla dzieci (38 proc.) i czas oczekiwania do wyciągów (36 proc.). Dopiero potem pojawiają się kwestie cenowe, takie jak cena karnetu (33 proc.) czy noclegu (27 proc.).

Polskie stoki – ulubione, ale nie bez wad

Narzekania na polskie stoki są wyraźne – 40 proc. narciarzy wskazuje brak długich i licznych tras, 37 proc. zwraca uwagę na ubogą ofertę dla dzieci, a 34 proc. na zbyt małą liczbę przepustowych wyciągów. Brakuje też bezpieczeństwa (29 proc.), lepszych cen karnetów (27 proc.) i nowoczesnej infrastruktury (24 proc.). Jedynie 4 proc. badanych twierdzi, że niczego im nie brakuje na polskich stokach.