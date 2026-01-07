Saint-Colomban-des-Villards jest położona w regionie Owernia-Rodan-Alpy. W ośrodku narciarskim kilku lat temu wystąpiły tak wysokie temperatury i małe ilości śniegu, że przestały działać wszystkie wyciągi narciarskie.

Francuski ośrodek narciarski ma kłopoty

Portal Euronews wskazuje, że w tym roku podjęto zaskakującą decyzję. Wszyscy narciarze będą mieć do niego wstęp za darmo.

"Tak, dobrze czytacie. Darmowa jazda na nartach dla każdego" - ocenił decyzję portal.

Jak czytamy, ośrodek położony jest na wysokości 1100-2620 metrów n. p. m i od lat zmaga się z gigantycznymi problemami finansowymi. Burmistrz poinformował, ze ośrodek przynosi straty od 25 lat, a w kolejnych sezonach jest coraz gorzej z powodu coraz mniej przewidywalnych opadów śniegu.

Jazda na nartach bez opłat

Burmistrz Pierre-Yves Bonnivard wyjawił, że na ratowanie sytuacji tego miejsca miasteczko przeznacza nawet 40 proc. swoich środków. Gmina podkreśla, że zatrudnienie personelu w kasach i uruchomienie systemu biletowego kosztowałoby ją od 36 000 do 41 000 euro. Co kontrastuje z szacowanymi przychodami z karnetów dla początkujących, które miałyby wynieść 18 000 euro.

Właśnie dlatego zadecydowano o zmniejszeniu powierzchni do jazdy i darmowym wstępie. Brzmi to jak ekonomiczny absurd, ale finansowo ma sens – mówi Pierre-Yves Bonnivard.

Źródło: Euronews