Ryanair (...), dziś, 1 kwietnia, ogłosiła 8 nowych tras - z Warszawy Modlin do Bari, Katanii, Zadaru oraz na Zakynthos, z Gdańska do Kopenhagi, Haugesund i Zadaru oraz z Wrocławia do Zadaru - poinformował w komunikacie przewoźnik.

Rozkład lotów Ryanaira z Polski na lato 2021

Linia poinformowała również o zwiększeniu częstotliwości lotów na najpopularniejszych trasach. Dodatkowe rejsy będą wykonywane m.in. na trasach z Gdańska do Hamburga, Katowic do Burgas, Kraków do Billund, czy z Warszawy- Modlin do Pafos i Burgas.

Nowe trasy oraz dodatkowe loty uruchomione zostaną w lipcu i staną się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski na lato 2021.

Ryanair z Polski lata m.in. z lotniska Warszawa-Modlin, a także z Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, Wrocławia, Łodzi.