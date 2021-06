Tegoroczna czerwcówka jest chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów tej wiosny! Przedłużenie zakazu wynajmu obiektów noclegowych na czas weekendu majowego był przecież dużym rozczarowaniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i turystów. Ci ostatni skupili się więc na planowaniu długiego weekendu w czerwcu.

W maju w naszym portalu wysłano rekordową liczbę zapytań o terminy czerwcowe! Była ona wyższa niż rok, a nawet dwa lata temu, gdy nie było jeszcze pandemii. Turyści od dawna nie mieli okazji do dłuższych wyjazdów, więc teraz tym chętniej planują urlopy - mówi Kamila Miciuła, PR manager Nocowanie.pl.

Gdzie jest szansa na wyjazd podczas czerwcówki?

Od wielu tygodniu widzimy zainteresowanie czerwcówką. Według obserwacji największym powodzeniem cieszy się południe kraju. Turyści robią rezerwacje w Zakopanem, popularny jest również Karpacz i Szczawnica, na czwartym miejscu uplasowała się Solina. Tam może być najtrudniej z noclegiem na czerwcówkę.

Nie oznacza to jednak, że osoby, które o wyjeździe na weekend czerwcowy zdecydowały w ostatniej chwili, zostaną z niczym. Znalezienie noclegu będzie co prawda wymagać nieco więcej wysiłku, ale jest możliwe.

Weekend czerwcowy to dobry moment na to, by wypocząć nad morzem, jeszcze zanim zjadą się tam tłumy wczasowiczów. Obiekty noclegowe już są gotowe do sezonu, wiele z nich dysponuje wolnymi miejscami, które można wynająć nawet w ostatniej chwili! Najtrudniej jest w większych miastach, takich jak Gdańsk, dlatego lepiej zainteresować się ofertą typowo wakacyjnego kurortu. Wolne miejsca na czerwcówkę dostępne są na przykład w Dębkach, Łebie, Karwi, Jarosławcu czy Rewalu. Do wynajęcia są tam zarówno kwatery, jak też domki dla większej grupy.

Choć góry są w tym roku bardzo oblegane, to według Nocowanie.pl da się jeszcze znaleźć tam nocleg. Pojedyncze miejsca dostępne są nawet w Zakopanem, poza tym dysponują nimi między innymi obiekty w Poroninie czy też Bukowinie Tatrzańskiej. Do wyboru są zarówno tańsze kwatery, jak też apartamenty czy pokoje w pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych.

Czerwcówka last minute. Gdzie można pojechać?

Najbardziej rozbudowana baza noclegowa dostępna jest na północy i południu kraju. Co za tym idzie, łatwiej znaleźć tam nocleg na ostatnią chwilę. Jednak turyści, którzy poszukują bardziej nietypowych miejsc, również je znajdą, nawet w trybie last minute!

Ostatnie wolne miejsca dostępne są na przykład w Sierakowie, położonym na Pojezierzu Wielkopolskim. Atutem tego miejsca jest fantastyczna lokalizacja pomiędzy dwoma jeziorami, na skraju Puszczy Noteckiej. Latem zjeżdżają się tam turyści z Wielkopolski, ale podczas weekendu czerwcowego można jeszcze zaznać tu spokoju.

Podobny klimat panuje na Roztoczu, gdzie również można znaleźć ostatnie dostępne miejsca na czerwcówkę. Wolne kwatery mają obiekty noclegowe z okolic Zwierzyńca i Suśca. Warto wziąć je pod uwagę, ponieważ są to prawdziwe perełki regionu. Zwierzyniec urzeka małomiasteczkowym klimatem, jest też siedzibą Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na spotkanie z naturą można liczyć również w Suścu - w okolicy wsi znajduje się rezerwat przyrody Szumy nad Tanwią. Szumy to niewielkie wodospady, utworzone na kamiennych progach, leżących nad dnie rzeki.