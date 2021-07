Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła sprawdzić, które polskie plaże cieszą się największą popularnością i są najchętniej odwiedzane przez użytkowników popularnego portalu społecznościowego Instagram.

10 najpopularniejszych plaż w Polsce

1. Plaża Stogi - 2519 oznaczeń (#plazastogi)

Zwycięzcą tego rankingu została przepięknie położona, niedaleko centrum Gdańska, plaża Stogi, uznawana za jedną z najczystszych plaż w kraju. To miejsce może pochwalić się Błękitną Flagą, wzorową opieką ratowniczą i bogatą ofertą kulturalno-gastronomiczną.

2. Plaża w Sopocie - 2365 oznaczeń (#plazasopot)

To miejsce zna chyba każdy! Drugą z kolei popularną plażą jest ta w Sopocie! Z widowiskowym molo i piękną linią brzegową, sopocka plaża cieszy się popularnością nie tylko wśród Polaków, ale jest również uwielbiana przez zagranicznych turystów. Zachwyca swoją przestrzenią, zadbaną roślinnością i bliskością luksusowych apartamentów.

3. Plaża w Świnoujściu - 2123 oznaczeń (#swinoujscieplaza)

Podium zamyka Świnoujście. Plaża w tej miejscowości jest około 4 kilometrową, najszerszą plażą w Polsce. Otacza ją pasmo wydm, a zejście do wody jest bardzo łagodne, co sprawia, że jest to idealne miejsce na wypoczynek z dziećmi. Co więcej, plaża w Świnoujściu może pochwalić się certyfikatem Błękitnej Flagi, nie musimy się więc obawiać o czystość i higienę okolicy.

4. Plaża w Dębkach - 1882 oznaczeń (#debkiplaza)

Poza podium, ale również bardzo popularna wśród turystów, jest plaża w Dębkach. Przez wielu uważana za najpiękniejszą plaże w Polsce. Jest prawie tak szeroka jak plaża w Świnoujściu, ale dzięki kameralności tej miejscowości, każdy znajdzie tu miejsce do wypoczynku z dala od zgiełku.

5. Plaża w Mielnie - 1828 oznaczeń (#plazamielno)

Kolejną plażą na liście jest plaża w Mielnie. To również dobrze znana miejscowość turystom spędzającym urlop nad Bałtykiem. Tutaj na pewno znajdziemy pyszną, smażoną, nadmorską rybę w jednej z pobliskich knajp. To świetna miejscowość na spacery, gdyż wzdłuż plaży przebiega malownicza promenada.

6. Plaża w Ustce - 1828 oznaczeń (#plazaustka)

Kolejnym popularnym kurortem z piękną plażą jest Ustka. Idealne miejsce na spędzenie rodzinnych wakacji dzięki licznym atrakcjom dla dzieci i rodziców, łagodnym zejściu do morza, w otoczeniu wydm i lasów.

7. Plaża we Władysławowie - 1187 oznaczeń (#wladyslawowoplaza)

Siódme miejsce w rankingu zajmuje Władysławowo. Popularne miejsce wśród turystów wybierających się na Hel, lubiących sporty wodne takie jak windsurfing czy kitesurfing. Na plaży we Władysławowie znajdziemy mnóstwo atrakcji takich jak 3 beach bary, gry i zabawy dla najmłodszych i przyjemne do spacerowania molo.

8. Plaża w Kołobrzegu - 1008 oznaczeń (#plazakolobrzeg)

Ta plaża również może pochwalić się Błękitną Flagą. Przepiękne molo zachęca do spacerów, a strzeżone kąpielisko do wejścia do Bałtyku. To również idealne miejsce na urlop z dziećmi dzięki licznym atrakcjom takich jak trampoliny czy dmuchane zjeżdżalnie. Równolegle do plaży jest promenada, idealna do spacerowania lub jazdy na rowerze.

9. Plaża w Międzyzdrojach - 942 oznaczeń (#plazamiedzyzdroje)

To właśnie tutaj znajduje się słynna promenada gwiazd z odbitymi dłońmi sławnych osób. To również miejsce letnich festiwali muzycznych, tutaj nie będziesz się nudzić. Delikatne wejście do morza, bliskość centrum miasta i obecność molo zachęcają do spędzenia tu niezapomnianych wakacji!

10. Plaża w Orłowie - 869 oznaczeń (#plazaorlowo)

Plaża w Gdyni Orłowo to kameralne miejsce blisko centrum Gdyni. Jeśli jesteś miłośnikiem ryb, tutaj możesz ją kupić prosto od rybaka. Malowniczym, bardzo często fotografowanym miejscem jest Cypel Redłowski.

W badaniu wzięto pod uwagę 30 popularnych plaż w Polsce. Ranking Top 10 został sporządzony na podstawie liczby oznaczeń pod zdjęciami na platformie Instagram, biorąc pod uwagę hasła #plaza[lokalizacja] i #[lokalizacja]plaza, w celu określenia, które miejsca są najpopularniejsze wśród podróżnych.