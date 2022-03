Dyrektor powiedział w rozmowie z PAP, że w piątek przed południem odbył się odbiór techniczny po naprawie. - Awarię w sobotę spowodowała usterka związana z elektryką. Doszło do zwarcia i wybiło bezpieczniki na końcowej stacji. To doprowadziło do rozładowania akumulatorów i zablokowało hamulec główny oraz ręczny. Kolei nie można było uruchomić. Usterka została już usunięta – wyjaśnił.

Do awarii doszło w minioną sobotę. Na trasie utknęło wówczas na krzesełkach dziesięć osób, w tym dzieci. Część turystów strażacy ewakuowali używając drabin. Pozostałych z opresji uwolnili goprowcy przy pomocy technik linowych.

Dwuosobowy wyciąg krzesełkowy przy skoczni im. Adama Małysza powstał, gdy była ona przebudowywana. Wyjechać nią można pod wieżę obiektu, która jest nie tylko obiektem sportowym, ale też atrakcją turystyczną. Kolej kursuje normalnie w każdy weekend. W pozostałe dni obsługa jest na miejscu, ale musi się zebrać 15 osób, by zostali wywiezieni na górę.