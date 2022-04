Gdzie w Polsce do miasta to nowe pomysły i miejsca do zwiedzania w dziesięciu największych miastach w Polsce. Zawiera konkretne pomysły i gotowe scenariusze na city breaki i dłuższe wycieczki.

Książka pełna jest praktycznych porad i ciekawostek. Informacje podane są w przejrzystej formie kapsułkowej. Autorka pogrupowała atrakcje tak, żeby nie przegapić tych najciekawszych. Dodatkowym atutem książki jest krótki rys historyczny, który rozpoczyna każdy rozdział.

Gdzie w Polsce do miasta to genialny przewodnik dla każdego, kto kocha odkrywać tajemnice i piękno polskich miast. To idealna propozycja dla małżeństw z dziećmi, dla osób lubiących podróżować samotnie, dla tych, którzy cenią sobie towarzystwo przyjaciół lub nie wyobrażają sobie wycieczki bez swojego pupila.

Każdy rozdział jest podzielony na 12 części. Zawiera plany miasta, moduł „Nie przegap!”, czyli atrakcje, które szczególnie warto zobaczyć lub w jakim towarzystwie najlepiej je zwiedzać (odpowiednie dla dzieci, dostępne dla wózków, możliwość zwiedzania z psem, możliwość zwiedzania w deszczu, obcowanie z historią, obcowanie z kulturą i naturą), spis muzeów, podziemi, parków, punków widokowych, najlepszych restauracji, miejsc na noclegi oraz instaspoty, czyli miejsca, w których warto zrobić zdjęcie. Przewodnik jest wzbogacony o rys historyczny oraz ciekawostki.

Katarzyna Węgrzyn, Gdzie w Polsce do miasta