Dla narciarstwa zjazdowego pozostaje czynna trasa w Kotle Gąsienicowym, a dla narciarstwa skiturowego wszystkie szlaki w Tatrach Wysokich.

Przyroda budzi się do życia

Jak czytamy w komunikacie TPN, tatrzańska przyroda w ostatnich dniach intensywnie budzi się do życia. Niedźwiedzie opuszczają gawry, wybudzają się świstaki, ptaki przystępują do lęgów, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode.

"Sytuacja śniegowa w wyższych partiach Tatr nadal cieszy narciarzy skiturowych, ale przyroda wyraźnie dopomina się o spokój. To czas szczególnie wrażliwy, co pokazały również ostatnie dni. Niedźwiedzie są już aktywne. Świstaki zaczęły wykopywać się z nor. W strefie hal i kosodrzewiny, w miejscach wolnych od śniegu, lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie – gatunki wymagające szczególnej ochrony" – brzmi komunikat TPN.

Wiosną samice wielu gatunków tatrzańskich zwierząt wydają na świat młode, jak na przykład kozice. W okresie poprzedzającym poród starannie wyszukują bezpiecznych miejsc, gdzie nikt nie zakłóca im spokoju.

Miłośnicy turystyki narciarskiej, czyli popularnych skiturów, mogą nadal poruszać się po wszystkich oznakowanych szlakach na wschód od Kasprowego Wierchu i Kuźnic. Czynny pozostaje także wyciąg narciarski z Hali Gąsienicowej na Kasprowy Wierch.