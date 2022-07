Reklama

Przewoźnik nie wyklucza, że po wakacyjnym okresie pilotażu, wagony zostaną wykorzystane na dodatkowych trasach, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród podróżnych.

– Linia z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę w pierwszym tygodniu funkcjonowania spotkała się z zainteresowaniem 15 tysięcy podróżnych. Spora część pasażerów podróżowała w tym kierunku wraz z rowerami, korzystając z możliwości szybkiego dostania się pociągiem do atrakcyjnych dla cyklistów okolic Sobótki. Dolny Śląsk słynie z licznych, urokliwych tras rowerowych, a my chcemy ułatwiać dotarcie do nich. Dlatego po okresie pilotażu na trasie Wrocław-Świdnica będziemy rozważać możliwości uruchomienia kolejnych linii dla wagonów rowerowych – zapowiada Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Przewóz roweru w praktyce

Obsługa pociągu umożliwia załadunek oraz odbiór rowerów na trzech stacjach: Wrocław Główny, Sobótka Zachodnia oraz Świdnica Przedmieście. Aby móc skorzystać z przewozu jednośladu w specjalnym wagonie, pasażer powinien zgłosić się do obsługi pociągu kwadrans przed planowanym odjazdem. Po okazaniu biletu na przewóz roweru wystarczy przekazać jednoślad pracownikowi drużyny konduktorskiej, który umieszcza go w wagonie o charakterystycznym, żółtym kolorze.

– Dla bezpieczeństwa pasażerów i obsługi pociągu instalowaniem rowerów w wagonie zajmuje się drużyna konduktorska znajdująca się w środku wagonu – podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Pasażerów prosimy jedynie o podanie roweru z peronu do rąk pracownika obsługi przez drzwi wagonu. Dzięki temu w szybki sposób będziemy w stanie załadować, a następnie wydać rowery podróżnym na docelowych stacjach.

Rowery są instalowane w środku wagonu za pomocą specjalnych uchwytów dociskających siodełko do podłogi. Następnie obsługa wagonów przekazuje podróżnym potwierdzenie nadania pojazdu wraz z widocznym numerem. Kwit należy zachować do momentu zakończenia podróży - będzie niezbędny przy odbiorze jednośladu.

Trasa z widokiem na Ślężę

Na pokład każdego z wagonów zmieści się 38 rowerów. Korzystając z tego rozwiązania, pasażerowie będą mogli wybrać się w malownicze trasy zlokalizowane tuż obok masywu Ślęży. Osoby, które będą chciały zdobyć szczyt, mają do pokonania ok. 10- kilometrową trasę od stacji kolejowej Sobótka Zachodnia.

Bilety na przewóz roweru można kupić zarówno w kasach biletowych Kolei Dolnośląskich we Wrocławiu, jak i za pośrednictwem systemu KOLEO, nie później niż 30 minut przed odjazdem pociągu.