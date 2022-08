Jak napisano w komunikacie, PKP Intercity jak co roku dołącza do działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W związku z tym, od 16 do 22 września br. za przewóz roweru w pociągu PKP Intercity podróżni zapłacą symboliczną złotówkę.

Wskazano, że promocja „Rower za złotówkę z PKP Intercity” obowiązuje w pociągach wszystkich kategorii, czyli TLK, IC, EIC oraz EIP, które są wyznaczone do przewozu rowerów zgodnie z rozkładem jazdy. "Za przewóz roweru podróżni zapłacą tyle samo, niezależnie od długości trasy. Bilety dostępne są w kasach biletowych, kanałach sprzedaży online oraz u konduktora w pociągu (za wyjątkiem połączeń EIP) – pod warunkiem zgłoszenia się przed wejściem do pociągu. Warto również pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc na przewóz jednośladów. Bilety są ważne jedynie na przewóz roweru w pociągu, na który zostaną wydane" - podano.

Według prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka, rowery i pociągi to transport przyszłości. - Polacy coraz chętniej wsiadają na jednoślady i coraz chętniej podróżują pociągami. Turystyczne wyjazdy warto oprzeć o te dwa środki transportu, dzięki nim możemy wypoczywać zdrowo, aktywnie i ekologicznie – ocenił.

Jak podał przewoźnik, coraz więcej Polaków jeździ na rowerze, a świadczą o tym między innymi statystyki PKP Intercity. - Od stycznia do czerwca br. spółka sprzedała blisko 117 tys. biletów na przewozów rowerów. To o 61 proc. więcej niż w całym 2016 roku i o 25 proc. więcej w porównaniu do 2019. W 2022 roku padł również rekord przewoźnika pod względem sprzedaży biletów na rower. Podróżni w czerwcu br. kupili aż 47,3 tys. biletów tego typu - wskazano.

Spółka przypomniała, że celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest zachęcenie ludzi do wprowadzania zmian w codziennych wyborach środka transportu i promocja ekologicznych form mobilności, takich jak transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych rodzajów transportu. Warto pamiętać, że przyzwyczajenia transportowe wywierają istotny wpływ na środowisko. Ostatni dzień ETZT, czyli 22 września, to również Dzień bez Samochodu.