We wtorek nad Tatrami zapanowała słoneczna i bardzo mroźna pogoda. Na szczycie Kasprowego Wierchu leży już 79 cm białego puchu – informuje IMGW, a temperatura na szczycie spadła rano do minus 16 st. C. Porywy silnego wiatru osiągającego w porywach do 36 km/h powodują, że odczuwalna temperatura wynosi tu -23 st. C.

W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śniegu osiąga niemal 78 cm, a na Hali Gąsienicowej leży 59 cm śniegu. W samym Zakopanem leży 30 cm białego puchu, a rano termometry wskazywały tu 9 st. mrozu.

Według prognoz po słonecznym i mroźnym wtorku, od środy wrócą opady śniegu, które nie odpuszczą do niedzieli.

W Tatrach lawinowa dwójka. Na szlakach bardzo niebezpiecznie

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN), panują wyjątkowo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Pokrywa śnieżna w wyższych partiach Tatr jest mocno zróżnicowana. Świeży śnieg zalega na wszystkich szlakach. Miejscami występują pod nim oblodzenia i jest ślisko. Tatrzańskie stawy zamarzły, ale warstwa lodu jest jeszcze cienka. TPN apeluje do turystów o nie wchodzenie na zamarznięte tafle.