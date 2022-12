Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu Karkonoskiej Grupy GOPR, temperatura w Karkonoszach spadła do minus 12 stopni Celsjusza. Wiejący z północy umiarkowany wiatr obniża temperaturę odczuwalną.

Warunki do uprawiania turystyki pieszej są trudne; w wyższych partiach gór widzialność jest ograniczona z powodu pełnego zachmurzenia i mgły. - Na podłożu zalega do 30 cm świeżego i przewianego śniegu, miejscami lód – na szlakach ślisko. Miejscami zaspy do 50-60 cm – szlaki w większości nie przetarte – podał dyżurny ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR.

W Karkonoszach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. - Zagrożone są punktowe miejsca na stromych zboczach, gdzie śnieg został przetransportowany przez wiatr. Depozyty odłożone są na stronach zawietrznych, za przełamaniami terenu, w górnych partiach żlebów i są słabo związane z podłożem – wskazują w komunikacie goprowcy.

autor: Piotr Doczekalski