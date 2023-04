Weekend majowy potrwa 3 dni - od 29 kwietnia, czyli soboty do poniedziałku 1 maja. Osoby, które postanowią jednak wziąć dzień wolnego we wtorek 2 maja zyskają aż 5 dni wolnego - przedłużając weekend majowy do środy, czyli kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy.

Reklama

Na jeszcze dłuższy urlop mogą liczyć osoby, które zaplanują dni wolne kolejno 2, 3 oraz 4 maja - w tym przypadku, pomniejszając pulę urlopową o trzy dni, można zyskać cały tydzień wolnego. Z włączeniem weekendów będzie to natomiast aż 9 dni przerwy od pracy, wypadające pomiędzy ostatnim weekendem kwietnia a pierwszym weekendem maja.