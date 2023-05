"Od piątku, 28 kwietnia, do środy, 3 maja, pociągami narodowego przewoźnika podróżowało prawie 1,3 mln pasażerów. Jest to wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w rekordowym do tej pory ubiegłym roku, kiedy to składami przewoźnika podróżowało prawie 1,1 mln osób" - poinformowały w piątek PKP Intercity.

Jak podał przewoźnik, podczas tegorocznej majówki składy PKP Intercity przewoziły średnio ponad 200 tys. podróżnych dziennie. "Rekordowym dniem okazała się sobota, 29 kwietnia – do pociągów przewoźnika wsiadło tego dnia blisko 240 tys. pasażerów" - wskazano.

Spółka zwróciła uwagę, że obsłużenie tak dużej liczby podróżnych nie byłoby możliwe bez dodatkowych wzmocnień pociągów rozkładowych. Przewoźnik w okresie 28 kwietnia – 3 maja dołączył prawie 550 wagonów do blisko 400 pociągów, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. "Na tory wyjechały także dodatkowe trzy elektryczne zespoły trakcyjne ED74. Wzmocnienia pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, których destynacją były inne duże miasta i popularne ośrodki turystyczne, jak np. Giżycko, Świnoujście czy Kołobrzeg" - wymieniły PKP Intercity.

Popularny kierunek

Dodano, że wzmacniane były również połączenia międzynarodowe. "Popularnym kierunkiem w okresie majówki okazał się Berlin" - zaznaczył przewoźnik, zapewniając, że liczba wagonów przewidzianych do wzmocnień będzie wzrastać w kolejnych dniach – "na powroty z majówki PKP Intercity zaplanowało wzmocnienia około 100 pociągów".

Jak podano w komunikacie, w majówkę przewoźnik uruchomił także dodatkowe połączenia: Warszawa – Olsztyn – Warszawa, Warszawa – Gdynia – Warszawa, Poznań – Gdynia – Poznań i Wrocław – Gdynia – Wrocław. "Ponadto od 1 maja w stałym rozkładzie jazdy pojawił się pociąg IC Kinga łączący Kraków i Warszawę oraz do Bydgoszczy wydłużona została trasa IC Kazimierz, kursującego pomiędzy Łodzią Fabryczną a Krakowem" - dodała spółka.

Kolej staje się środkiem transportu numer jeden dla coraz większej liczby osób, co potwierdza tak duże zainteresowanie naszą ofertą – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

PKP Intercity podkreśliło, że w 2022 roku z jego usług skorzystało 59 mln osób. "Wyniki z pierwszych czterech miesięcy 2023 r. jasno pokazują, że spółka ma szansę ponownie pobić swój rekord. Od stycznia do kwietnia br. przewoźnik przewiózł blisko 19 mln pasażerów – to najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii PKP Intercity" - zaznaczono.

Przewoźnik wskazał, że najwięcej osób – około 5,2 mln, podróżowało na pokładach pociągów PKP Intercity w kwietniu. "To o 15 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2022 roku" - oceniła spółka.

autor: Anna Bytniewska