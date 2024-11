Przyrodnicza zagadka leśników

Leśnicy z Nadleśnictwa Radomsko zamieścili na facebookowym profilu fotografię, pytając internautów, co przedstawia. To kolejna zagadka przyrodnicza, którą pracownicy służb leśnych zaserwowali w sieci. Zdjęcie po raz kolejny zaskoczyło wiele osób. Mało kto potrafił odgadnąć, co na nim jest. - Czy Wy też kojarzycie z dzieciństwa, jako symbol zdrowych zębów wielkiego uśmiechniętego bobra z jeszcze większą szczotką do zębów? Ewentualnie wiewiórkę? - zapytano w poście.

Co przedstawia zdjęcie? Okazało się, że są to zęby bobra europejskiego. - Tak wyglądają prawdziwe zęby bobra. Brzmi, jak niezłe wyzwanie dla agencji reklamowej - czytamy. Inspiracją do zamieszczenia wpisu był Światowy Dzień Nitkowania Zębów. - Było nitkowane? - zapytali zaczepnie leśnicy w dalszej części wpisu. Internauci nie kryli rozbawienia, ale i zaskoczenia odpowiedzią. Niewielu udało się prawidłowo rozwiązać zagadkę.

Bóbr europejski w Polsce

Bób europejski, nazywany też bobrem zwyczajnym lub bobrem rzecznym, jest w Polsce gatunkiem częściowo chronionym. Uważa się go za największego gryzonia Eurazji. Dorosły osobnik może osiągnąć wielkość 110 cm i 29 kg wagi. Prowadzi ziemnowodny tryb życia. Może przebywać pod wodą do 15 minut. Potrafi przystosowywać środowisko do własnych potrzeb. Posiada charakterystyczne silne siekacze, które potrafią ściąć nawet grube drzewa.