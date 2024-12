Szczyrk – perła Beskidu Śląskiego

Południe kraju ma wiele do zaoferowania. Mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu daje Szczyrk. Położony w pobliżu szlaków prowadzących na góry Klimczok (1 117 m n.p.m.) oraz Skrzyczne (1 257 m n.p.m. – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego) zimą jest mekką dla narciarzy, a wiosną i latem – rajem dla rowerzystów i piechurów. W nadchodzącym roku ten kurort wypoczynkowy będzie gościł zarówno skoczków narciarskich (m.in. zawody FIS Cup, luty 2025), jak i miłośników rowerowej adrenaliny (Puchar Świata MTB 2025).

Velo Baltica – rowerem wzdłuż wybrzeża

Licząca 240 km trasa Velo Baltica, będąca częścią międzynarodowego szlaku EuroVelo 10, została uznana przez Polską Organizację Turystyczną za jeden z najbardziej nowatorskich produktów turystycznych w kraju. Znalazła się także na liście 30 najciekawszych atrakcji turystycznych na 2025 rok według magazynu "National Geographic". Jej pokonanie wymaga dobrej kondycji, zapału oraz – co raczej oczywiste – sprawnego roweru. Wszelki wysiłek z pewnością wynagrodzą widoki. Trasa prowadzi wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Przejeżdżając przez Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście i mniejsze, urocze miejscowości, można przy okazji podziwiać piaszczyste plaże, bezkres niebieskiej wody, a przy odrobinie szczęścia – malownicze wschody i zachody słońca.

Sandomierz – malowniczy city break

W zestawieniu nie mogło zabraknąć najbardziej klimatycznego polskiego miasteczka. Sandomierz – położony na siedmiu wzgórzach Niziny Nadwiślańskiej – został rozsławiony przez fanów kryminalnych zagadek i "Ojca Mateusza”. Ta miejscowość ma jednak do zaoferowania znacznie więcej. Wśród najważniejszych atrakcji znajduje się zamek z imponującą XV-wieczną wieżą, która przetrwała potop szwedzki, gotycka katedra, a także malownicze wąwozy oraz… winnice. Sandomierz, który często bywa porównywany do Rzymu, to także imponująca podziemna trasa turystyczna i sąsiedztwo Gór Pieprzowych, uznawanych za najstarsze w Polsce.

Kotlina Kłodzka – magiczna kraina na Dolnym Śląsku

Jest wiele miejsc, które zachwycają na każdym kroku i za każdym pokonanym zakrętem. Kotlina Kłodzka jest jednym z nich. Otoczona przez Wzgórza Włodzickie i Ścinawskie, Masyw Śnieżnika, a także Góry Bardzkie, Stołowe, Złote czy Bystrzyckie, jest regionem pełnym wyjątkowej przyrody, noszącym ślady burzliwej historii oraz kontrastów. To tu znajdują się bowiem zarówno ukryte ruiny, twierdze, ale i ekskluzywne resorty.

W przyszłym roku warto odwiedzić to miejsce z jeszcze jednego powodu. Jesienią 2024 ten region znalazł się wśród tych najbardziej dotkniętych przez powódź. Nie ma zatem lepszego sposobu na wsparcie jego mieszkańców niż rezerwacja noclegu w tamtych okolicach.

Do pozostałych polecanych przez redakcję Magazynu Travelist miejsc należą: Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, Bieszczady, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Świeradów-Zdrój oraz Dolina Dolnej Odry.