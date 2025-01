Taniej, ale równie emocjonująco!

Podczas promocji Energylandia Days bilety wstępu możesz kupić aż o 45 zł taniej. Bilet normalny kosztuje teraz 134 zł (zamiast 179 zł), a ulgowy jedynie 116 zł (zamiast 139 zł). Co ważne, bilety można wykorzystać od razu aż do 26 października 2025 roku, z wyłączeniem wakacji. To doskonała okazja, aby zaplanować wizytę w pozostałych miesiącach i cieszyć się Energylandią w równie doskonałej atmosferze.

Atrakcje dla każdego

Energylandia oferuje aż 133 atrakcje podzielone na 7 stref tematycznych, które gwarantują niezapomniane wrażenia dla każdego. Najmłodsi Goście mogą rozpocząć swoją przygodę w Bajkolandii – kolorowej krainie pełnej karuzel i kolejek, idealnych dla dzieci już od 2. roku życia. Rodziny pokochają Strefę Familijną, a miłośnicy adrenaliny z pewnością wybiorą przejażdżkę na słynnej Zadrze – Made in Małopolska czy Pepsi Hyperionie, które należą do największych i najbardziej emocjonujących rollercoasterów na świecie.

Nie można też zapomnieć o Water Parku, który latem zachwyca basenami z podgrzewaną wodą, zjeżdżalniami i strefami relaksu. To istny raj dla całej rodziny. A może nie zdołaliście jeszcze odwiedzić otwartej w ubiegłym roku Sweet Valley? Lepszej okazji nie będzie, a nudy nie odczujecie choćby przez sekundę w żadnej z tych siedmiu stref!

Zarezerwuj swoją przygodę już dziś!

Promocja obowiązuje na bilety ważne niemal przez cały rok, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, co czyni ją świetnym wyborem dla tych, którzy chcą odwiedzić Park w innych miesiącach. To również doskonały pomysł na prezent dla bliskich. W końcu podarowanie biletów do Energylandii to gwarancja niezapomnianych emocji i wspólnie spędzonego czasu.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – promocja Energylandia Days trwa tylko do 14 stycznia! Wejdź na ticket.energylandia.pl i dokonaj zakupu swoich biletów już dziś. Zaplanuj wizytę w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce i przekonaj się, dlaczego Energylandia przyciąga Gości z całego świata!