Molo wSopocie to jedna z największych atrakcji nad Bałtykiem. Może nie wszyscy o tym pamiętają, ale w sezonie wakacyjnym wstęp na molo jest płatny. W tym roku bileciki pojawią się jednak dużo wcześniej.

Opłaty na molo w Sopocie powracają. Ile za bilety?

W tym roku opłata za spacerek po molo w Sopocie powróci już 12 kwietnia. Bilety trzeba będzie też kupować aż do 30 września. Warto pamiętać, że opłaty są zróżnicowane od daty pobytu nad morzem.

Od 12 do 30 kwietnia zapłacimy za wstęp na molo między 8 a 20. Wyjątkowo w weekend od 29 kwietnia do 23 czerwca molo będzie płatne aż do godziny 22. W pełni sezonu wakacyjnego, czyli od 24 czerwca do 31 sierpnia bilety będą obowiązywały przez całą dobę. We wrześniu powróci opłata od 8 do 20. W pozostałych okresach z sopockiej atrakcji można korzystać za darmo.

Bilet wstępu na molo w Sopocie będzie kosztował 10 zł w przypadku osoby dorosłej, 5 zł zapłacimy za dziecko lub osobę z ważną legitymacją uczniowską. Dostępne będą również wejściówki rodzinne w cenie od 21 zł, a także specjalne karnety i zniżki dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Ulgowo potraktowani zostaną mieszkańcy Sopotu, jeżeli posiadają odpowiedni dokument poświadczający ich miejsce zamieszkania.

Koniecznie musimy też pamiętać, że jeden bilet uprawnia do jednego wejścia. Jeżeli opuścimy molo, to przy powrocie na nie będziemy musieli kupić nowy bilet.

Płatne nie tylko molo w Sopocie

Wbrew pozorom płatne molo w Sopocie nie jest niczym niezwykłym. W wielu miejscach na świecie płaci się za możliwość skorzystania z wyjątkowych, charakterystycznych dla regionu atrakcji. Dzięki temu pozyskuje się pieniądze na renowację obiektu czy ewentualne wprowadzenie nowości, a także porządkuje nieco niekontrolowany i nieograniczony napływ turystów.

Niedawno głośno było o projekcie władz Sewilli na południu Hiszpanii, dotyczącym wprowadzenia nowej opłaty turystycznej dla tych, którzy wybierają się na kultowy Plaza de España. Wenecja chce od kwietnia 2024 r. nałożyć podatek turystyczny na jednodniowych wycieczkowiczów wjeżdżających do miasta, a Rzym już wprowadził opłaty dla turystów odwiedzających Panteon, który wcześniej był dostępny za darmo.